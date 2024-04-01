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港人北上、旅客消費變 陳茂波：業界減前景信心

【明報專訊】財政司長陳茂波昨日於網誌表示，本港首季經濟整體保持平穩增長，不同地區或目標客群定位不同的商店或食肆，生意恢復程度有較大差異。他指出，業界面對訪港旅客消費模式改變，以及「部分港人增加北上消費等帶來的影響，減弱了對前景的信心」。

稱首季失業率低於3% 通脹大致溫和

陳茂波說，這個周末正值復活節長假期，部分人出境旅遊，亦有不少人與家人親友在港餐聚郊遊。他指今日踏入第二季度，回望第一季，失業率低於3%，通脹大致溫和，加上訪港旅客人次逾1100萬，宏觀形勢為零售、餐飲及運輸業界帶來一定支持。

不過，他認為本地經濟增長尚待加固添力，迅速的消費模式轉變和市場變化，令部分本地中小企經營面對不少挑戰。他說，政府於《財政預算案》提出多項措施支援中小企，包括將「中小企融資擔保計劃」下八成及九成擔保產品的申請期，延長了兩年至2026年3月底；金管局亦於上周四公布9項措施支持中小企融資需要。

他又說，匯聚更多人流和消費力，為企業製造更多商機和銷售的時點同樣重要，稱過去一周有3項金融盛事及一連串周邊商務餐會及講座，匯聚過千名全球政商領袖、高資產淨值人士和資產擁有人，而「藝術三月」的活動亦吸引數以萬計市民和遊客參加，均有利吸引更多商務活動和旅遊消費。他估計每150萬名旅客可為香港帶來約30億元收益，為不同行業創造積極正面的環境和氣氛。

相關字詞﹕北上消費 財政預算案 陳茂波

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