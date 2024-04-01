數間食肆昨結業 薈軒告別灣仔茶客 老店哥登堡囑港人消費自救

「婆婆攬住我，哭着說請不要結束」

哥登堡餐廳昨晚6時許門外一度有近20人排隊，甫進餐廳已聞到濃香的牛扒味道，員工穿上白恤衫，啡色「卡位」、碎花地磚映入眼簾，在微亮燈光下恍如置身1980年代的香港。老闆余仁盛表示，結業主要是「太攰，想唞唞」，加上通關後市道淡靜，故租約到期決定不續租。

余仁盛認為市民新冠疫情期間習慣早歸，「現在晚上8、9時街上已無人」，現在最早9時許便「關門」，較疫前早近兩小時，晚市只能做到一轉生意。即將告別老店，他說心有不捨，形容土瓜灣如一個家，見證街坊由年輕時期光顧，到現在育有孫兒，「婆婆攬住我，哭着說請不要結束」，而余稱自己及員工都會暫時休息。

薈軒稱暫不開新酒樓 「點做都死」

居於西貢的蔡氏夫婦稱，約6年前經朋友介紹來「鋸扒」，數個月便會來一次，「搬了入西貢都繼續光顧」，指餐廳牛排的味道獨特。他們指通關後沒北上消費，留意到香港很多地方「好靜」，盼能支持香港食店，「尤其現在這樣艱辛」。鄧氏夫婦離開後在門外拍照，他們稱2015年拍拖時曾光顧，故昨日到來記念，回憶往事，亦感可惜。

在灣仔合和的薈軒，員工昨午在「落場」時大合照，不少食客離開時在門外與招牌自拍，又與員工話別。薈軒負責人張先生稱數月前已決定結業不再續約，暫不會開新酒樓，「飲食業這樣困難，點做都死」。他指目前生意較疫情期間更差，跌兩至三成，疫前每月生意額達200萬元，近月只有130萬至140萬元，租金優惠取消，請人亦很困難，仍欠兩成人手。他形容是政府將市民推上內地消費，影響本地商店。

大批市民外遊，當局料今日是入境高峰期，上周估計今日入境人次達58.9萬。運輸署昨料今日有較多跨境旅客使用陸路口岸或機場回港，公共運輸需求會較高，候車時間會較長，籲旅客預早規劃行程，預留充裕交通時間。