謝展寰稱藉試行徵費 看有否香港獨有困難

謝展寰昨日接受港台節目《舊日的足跡》訪問時再被問到垃圾徵費是否如期推行，他強調會細心檢視推行先行先試計劃時遇到的問題，「不止技術上是否可以做到，而是過程會出現什麼困難」，再部署下一步工作。

稱曾首爾取經 社會需3至5年適應

謝展寰又稱，當局沒想過在推行垃圾徵費後逐步減少街上垃圾桶，認為環保之事需按部就班，勿太急進，在市民未改變習慣前減少垃圾桶會令市民感到辛苦。他指曾到韓國首爾取經，與當地政府及團體交流後，得到的回應是不要心急，社會需時3至5年從混亂到適應，其間亦要加緊宣傳。

對於有說法指政府提供的指定袋較薄及易被刺穿，謝展寰表示，魚骨及雞骨等廚餘都會刺破指定袋，建議市民以膠袋先包起，再放入指定袋才棄置。

副政務司長卓永興昨日出席「高鐵青年號—長沙文創體驗行」出發禮後表示，由他主持的跨部門小組會全面檢視先行先試計劃，而檢視的環節眾多，例如市民參與度、市民對計劃的認識和接受程度、收集的垃圾量及回收量等，政府會在分析數據後再部署。