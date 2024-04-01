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有試點住戶未獲指定袋 憂徵費反致隨處棄垃圾 三無廈不設回收鄰站遠 促增配套

【明報專訊】垃圾徵費「先行先試」計劃今日開展，6類處所共14個試點獲政府派發指定垃圾袋，包括兩幢「三無」大廈。其中一幢納入計劃的深水埗唐樓，有住戶透露上周已獲發30個15公升指定袋，但自己一家七口，每日產生大量廢物，料將來支出勢必大增，若回收減廢亦有困難，一來唐樓缺乏空間做分類回收，區內回收點又「不就腳」，促政府增加回收配套，令基層得以節省部分垃圾費。有同廈劏房戶至昨日仍未收到指定袋，又指大廈沒聘清潔工，一直靠街坊自律棄置垃圾，擔心正式徵費會有人隨處棄置垃圾，反而影響大廈及周圍街道環境衛生。

明報記者 馬耀森

環保署表示，該署人員已在大廈公眾地方張貼海報等宣傳品，並逐戶探訪通知居民計劃細節及派發指定袋和單張，內容包括大廈附近回收點及廚餘收集點資訊，讓居民知悉如何處理回收物及廚餘。發言人又稱，三無大廈居民可繼續沿用現時處理垃圾的安排，自行委聘清潔工收集垃圾，或由住戶自行將垃圾送往附近收集點；另外，食環署會因應實際情况靈活調配資源，以多管齊下方式對非法棄置垃圾行為採取執法行動。

深水埗舊樓林立，其中一幢納入先行先試計劃的三無大廈位於北河街15及17號，是一幢一梯兩伙的7層唐樓，樓齡逾60年，大廈有多個單位分間成劏房出租。本報記者上周四（3月28日）到訪該廈，見到地下梯間已張貼環保署的先行先試海報，以及一張地圖，標示該廈所在位置及附近回收點，包括步行一至兩分鐘到醫局街垃圾收集站回收廚餘，步行8至10分鐘到通州街的「綠在深水埗」，可回收膠樽、玻璃樽及金屬等。

住戶：若做好回收 買袋費減1/3

該廈多名住戶均表示，上周三有職員到上址，向每戶派發一卷共30個指定袋。其中住戶林先生稱，一家七口居於一個300多平方呎單位，每日最少使用一個24乘30吋白色垃圾袋，容量較15公升指定袋大約1倍，估計試驗計劃期間每日要用一至兩個指定袋，成本約3.4元，較每個白色袋成本不足2角高出10多倍，但他指將來都會守法買指定袋。

林先生形容唐樓地方狹窄，沒空間分類回收，「現時回收率是零」，附近回收點亦不方便，促政府在區內增設更多回收設施，特別是廚餘機，若做好回收，估計自己買袋費用會減少約三分之一。

該廈有多個單位分間成劏房，譚女士與讀中學的兒子租住一個約90平方呎大劏房，她指至昨日仍未收到試驗計劃的指定袋，無法參與計劃。譚女士批評徵費計劃向基層開刀不合理，「一個15公升指定袋要1.7元，這個價錢在傍晚已可於區內買到1斤菜」；她認為政府不了解劏房戶居住環境，「根本無地方分類回收」，大廈附近亦無廚餘機，徵費變相成為罰款。

基層稱$1.7袋價可買1斤菜

譚女士指該大廈居民普遍自律，每日將垃圾以膠袋包好，帶到大廈對面馬路的大型垃圾桶或附近垃圾收集站棄置，她反而擔心徵費後會有人非法棄置垃圾，令大廈環境衛生倒退，冀政府加強執法。

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相關字詞﹕三無大廈 先行先試 垃圾徵費

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