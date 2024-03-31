港台明重組 「社會事務及搜購組」須宣傳大盛事 電台新聞部匯報對象「降級」 助理處長變電台總監

港台：精簡架構 不影響編輯流程

港台回覆本報查詢時證實會改組，目的為精簡架構及提升公共事務電視節目質素，強調完全沒涉及新聞部運作，不影響編輯流程。

港台電視部公共事務組近年經歷多次變動，以往製作《鏗鏘集》、《頭條新聞》等時事節目，2021年時任廣播處長李百全上任後有關節目相繼停播，該組改為負責其他節目，《鏗鏘集》改由其他部門監製。現時該組負責製作介紹文藝音樂的英文節目The Works、探討共融的節目《睇得見．聽得到》等。

熟悉運作者稱矮化新聞部 狄志遠憂損自主

港台電視部公共事務組以往亦直屬助理廣播處長，近年已改為向下一級總監（電視）負責，今次電台部亦跟隨做法。翻查資料，總監（電台）現為鄺思燕，曾為主要播放古典音樂的第4台節目總監。

據悉港台向員工解釋，電台部相關重組為加強協作及提高運作效率。有熟悉港台運作人士向本報分析，相關安排實際上矮化了新聞組及公共事務組角色，兩部門以往在港台地位較特別，着重編輯自主，工作節奏較急逼，架構上直屬助理廣播處長理應更便利工作，遇事毋須「逐層上報」，提高處事效率。該人士透露，電視部公共事務組近月已被安排「宣傳盛事」，今次安排只是「反映現實」。翻查港台網頁，近日電視部已開始播出節目《盛事傳城》。

另外，2021年成立、直屬副廣播處長的創意組會解散，人手會重新調配回電視部及電台部。該組負責《認識人大政協》、《盤點政策》等節目，據悉初步暫改由電視部繼續製作。

港台顧問委員會成員狄志遠稱，港台作為政府部門，宣傳政府活動無可厚非，但港台同時作為公共廣播機構，亦需製作具公信力、從多角度分析社會議題的節目，期盼即使改組，相關員工能兼顧兩方面工作。

狄志遠又稱，港台確保編採自主非常重要，新聞部應盡量避免受干預， 故以往由最高層直接管理較理想，如今「加多層」，憂慮影響編輯自主。