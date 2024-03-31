議員稱全球皆缺難搶人 促增本地培訓學額

陳凱欣稱，政府擬透過擴大牙科護理專業人員職權，以紓緩牙醫壓力，惟相關培訓學額不足，例如可洗牙的牙科治療文憑學額於2024/25年度只增加4個至20個，促加建教學設施，以推高培訓學額。

牙醫學會卸任會長王志偉認為，修例有助鞏固公營牙醫人手，實習期亦可加強牙科畢業生質素，惟冀當局考慮只要求修例後入學的牙科生才須實習，以免影響現有學生生涯規劃。

醫衛局：定期推算人力 四度增本科學額

醫衛局回覆稱，將積極配合立法會審議，以期條例草案早日通過。該局稱一直定期推算醫療人力，政府已四度主動增加牙醫本科培訓學額，由2008/09學年50人增至2022/23學年90人；牙管會亦於2015/16年度起，由每年舉辦一次許可試增至每年兩次，便利非本地牙醫取得註冊資格。

該局稱，衛生署2021年起已全年招聘，按應徵者工作經驗給予遞加增薪點，降低中文語文能力入職要求，並透過其他途徑包括退休後服務合約計劃，招聘合資格退休或將退休公務員以合約形式繼續服務。