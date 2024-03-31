明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

議員稱全球皆缺難搶人 促增本地培訓學額

【明報專訊】政府擬修例增設「有限度註冊」和「特別註冊」新途徑，引入非本地培訓牙醫在衛生署等工作，累計滿5年可豁免部分或全部執業試轉為正式註冊；亦擬要求新畢業牙醫在公營體系實習最少一年，最快適用於明年起畢業的本地牙科生。立法會衛生事務委員會主席陳凱欣稱，修例要求非本地牙醫須在公營機構工作，有助填補人手空缺，但全球均缺牙醫，不會有很多牙醫來港，長遠須增加本地牙醫培訓學額。

陳凱欣稱，政府擬透過擴大牙科護理專業人員職權，以紓緩牙醫壓力，惟相關培訓學額不足，例如可洗牙的牙科治療文憑學額於2024/25年度只增加4個至20個，促加建教學設施，以推高培訓學額。

牙醫學會卸任會長王志偉認為，修例有助鞏固公營牙醫人手，實習期亦可加強牙科畢業生質素，惟冀當局考慮只要求修例後入學的牙科生才須實習，以免影響現有學生生涯規劃。

醫衛局：定期推算人力 四度增本科學額

醫衛局回覆稱，將積極配合立法會審議，以期條例草案早日通過。該局稱一直定期推算醫療人力，政府已四度主動增加牙醫本科培訓學額，由2008/09學年50人增至2022/23學年90人；牙管會亦於2015/16年度起，由每年舉辦一次許可試增至每年兩次，便利非本地牙醫取得註冊資格。

該局稱，衛生署2021年起已全年招聘，按應徵者工作經驗給予遞加增薪點，降低中文語文能力入職要求，並透過其他途徑包括退休後服務合約計劃，招聘合資格退休或將退休公務員以合約形式繼續服務。

相關字詞﹕牙醫學會 陳凱欣 特別註冊 有限度註冊 醫務衛生局 非本地培訓牙醫 2024年牙醫註冊（修訂）條例草案 牙醫

上 / 下一篇新聞