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公僕轉介私營洗牙 下月擴至新症

【明報專訊】為紓緩衛生署牙科診所壓力，政府去年7月起推出「公務員及合資格人士牙科服務（洗牙）先導計劃」，邀請公務員在原有覆診期前到指定私營診所洗牙。公務員事務局回覆本報稱，截至上月底約4.51萬人已完成洗牙或預約，計劃下月起擴至邀請已登記的牙科新症。

先導計劃為期18個月，邀請原定今年1月後於政府牙科診所覆診、沒嚴重口腔病史的公務員和合資格者參與，預計逾14萬人受惠。局方回覆稱，截至今年2月底已邀請約13.2萬名公務員及合資格者參與，當中約4.51萬人已完成洗牙或預約。

工會：近年衛署服務不穩 多人自費睇私家

本身是退休公務員的公務員工會聯合會總幹事梁籌庭稱，過去數年衛生署牙科服務不穩定，不少公務員心知覆診無期，決定自費尋覓私家牙醫。他以自己為例，已輪候覆診兩三年，早前預約明年9月覆診，惟近日接獲通知因人手調配及診症室關閉，所有約期需延後。他說部分公務員冀參與先導計劃但未獲邀，建議擴大服務名額。

牙醫學會卸任會長王志偉稱，公務員或有一直跟進的牙醫，建議先導計劃擴至涵蓋全部註冊牙醫，便利他們到相熟牙醫洗牙。

局方回應稱，由於衛生署分批邀請，呼籲未獲邀請者耐心等待，又稱為了善用洗牙名額，下月將開始陸續邀請已登記牙科新症的合資格者參加。該局稱， 先導計劃下逾100間私營牙科診所提供服務，遍佈港九新界，相信已能提供便捷服務。

相關字詞﹕牙醫 公務員 公務員事務局 公務員及合資格人士牙科服務（洗牙）先導計劃

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