公僕轉介私營洗牙 下月擴至新症

先導計劃為期18個月，邀請原定今年1月後於政府牙科診所覆診、沒嚴重口腔病史的公務員和合資格者參與，預計逾14萬人受惠。局方回覆稱，截至今年2月底已邀請約13.2萬名公務員及合資格者參與，當中約4.51萬人已完成洗牙或預約。

工會：近年衛署服務不穩 多人自費睇私家

本身是退休公務員的公務員工會聯合會總幹事梁籌庭稱，過去數年衛生署牙科服務不穩定，不少公務員心知覆診無期，決定自費尋覓私家牙醫。他以自己為例，已輪候覆診兩三年，早前預約明年9月覆診，惟近日接獲通知因人手調配及診症室關閉，所有約期需延後。他說部分公務員冀參與先導計劃但未獲邀，建議擴大服務名額。

牙醫學會卸任會長王志偉稱，公務員或有一直跟進的牙醫，建議先導計劃擴至涵蓋全部註冊牙醫，便利他們到相熟牙醫洗牙。

局方回應稱，由於衛生署分批邀請，呼籲未獲邀請者耐心等待，又稱為了善用洗牙名額，下月將開始陸續邀請已登記牙科新症的合資格者參加。該局稱， 先導計劃下逾100間私營牙科診所提供服務，遍佈港九新界，相信已能提供便捷服務。