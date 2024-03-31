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衛署牙醫空缺4年增9倍 再關診所 欠27%影響學童診所公院人手 局方：所停兩間無街症

【明報專訊】本港牙科人手緊絀，政府最新數據顯示，衛生署過去4年牙醫空缺增近9倍，2023/24年度截至本月初空缺率達27.6%，即每4個牙醫職位便有一個懸空，距正常編制尚欠過百人。現已有9間公務員牙科診所停運，下月中起再多兩間因人手短缺關閉，屆時將有約四分之一診所暫停服務；學童牙科診所、公立醫院的牙科診所人手亦受影響。現時公眾緊急牙科「街症」派籌量僅新冠疫情前五成，有病人權益代表憂慮須再削街症名額，建議加強探討公私營協作。牙醫學會稱公營人手短缺受退休潮影響，且私營市場在疫情下高薪挖角，通關後已有改善。

明報記者 張逸羲

正籌備明年偕NGO向弱勢服務

醫務衛生局回覆稱，衛生署牙科人手嚴重不足，為集中資源確保規模效益和處理優先服務，灣仔牙科診所及域多利道牙科診所下月15日起暫停服務至另行通知，該兩間診所並無提供街症。該局稱正籌備明年與非政府機構合作，以新模式為弱勢社群提供緊急牙科服務，以補充政府街症服務不足；為應對牙醫短缺，已向立法會提交《2024年牙醫註冊（修訂）條例草案》（見另稿）。

現時本港有2576名居港註冊牙醫及309名專科牙醫，即每1000人口約有0.38名牙醫，公私營界別執業比例約為1：3。公營牙醫主要受僱於衛生署，惟近年空缺率持續擴大，衛生署回覆顯示2023/24年度截至本月初衛生署牙醫空缺率27.6%，較2019/20年度的2.8%增近9倍，同期空缺人數由10增逾9倍至102（見圖）。

本港公營牙科主要服務公務員和合資格家屬，衛生署有43間公務員牙科診所（連同已停運），其中11間設有街症，在指定時段為市民免費提供緊急牙科服務。衛生署回覆數據顯示，灣仔牙科診所過去3年每年服務1.77萬至3.05萬人次，域多利道牙科診所則介乎3500至5300人次；兩間診所停運分別有約1.5萬及1500人受影響，已調往麥理浩牙科中心6樓、西營盤牙科診所8樓及金鐘政府合署牙科診所。

街症派籌量疫前一半 稱仍盡力維持公眾服務

醫衛局稱，除公務員牙科診所外，學童牙科診所、公立醫院口腔頜面外科及牙科診所人手亦受影響。該局稱衛生署仍盡力維持現時公眾牙科服務，提供街症的政府牙科診所、口腔頜面外科及牙科診所、學童牙科診所開放數目未受影響，其中3間已停公務員牙科服務的診所仍維持正常街症服務時段。該局稱，自2020年起因疫情發展及衛生署牙醫人手情况，已逐步調整牙科街症每日最高派籌量，現時派籌量為疫情前50%。

指NGO合作涵補牙脫牙 彭鴻昌倡擴至洗牙

政府口腔健康及牙科護理工作小組成員、關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌憂慮，若衛生署未能收窄牙醫空缺，或影響公眾緊急牙科服務，期望縮減服務時優先保留街症。對於當局明年起與非政府機構合作為弱勢社群提供緊急牙科服務，他稱仍正商討細節，會由該些機構識別、轉介和跟進個案，現階段涵蓋補牙及脫牙，建議日後擴至定期洗牙、口腔檢查和護齒教育。

牙醫學會料兩年補夠人 前會長：私營吸引力減

牙醫學會會長陳超余稱，考慮到現時經濟環境和政府一系列措施，公營人手短缺有望兩年內解決。該會卸任會長王志偉說，政府1980年代聘用大批牙醫，近年陸續退休，移民潮亦令空缺擴大。他稱本地牙科需求於封關時非常龐大，私營市場以高薪挖角，新畢業牙醫由以往每年數十人加入衛生署，跌至去年單位數；但復常後私營薪酬吸引力降低，相信會有較多牙科生投身公營系統。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕牙醫註冊條例 2024年牙醫註冊（修訂）條例草案 陳凱欣 彭鴻昌 牙醫學會 醫務衛生局 牙醫 衛生署

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