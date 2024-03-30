羅湖商場港人盛 有稱專程晚飯無意看「發光蛋」

有商戶稱生意增三成

金光華廣場的「木蘭炒貨」有不少港人光顧，職員馨馨說每逢香港放假人流都大增，以往周五到傍晚6時人流才增加，昨午則3時起已「旺場」，較以往周五更多人，生意增兩成多，栗子及冰糖葫蘆特別好賣。

「喜乳酷」主管林女士表示，昨日生意較平時周五增兩成，平時港人顧客佔生意四成，昨日則港人較多。她說每逢香港放假人流都會大增，相信因店舖鄰近口岸。

港人李女士聯同多名朋友到深圳商場一間餐廳享用自助晚餐，她稱昨在羅湖口岸過關花約一小時，中午12時45分到達深圳，「排到身水身汗」，很久沒見過過關人潮。

李女士表示，在同事介紹下到場吃自助餐，自己不常到深圳玩樂，但認為香港飲食貴，自助餐至少貴200多元。她說用餐後會返港，餘下假期會留港，前往離島消閒。被問有否參加盛事活動，她反問記者有何盛事，又說發光蛋等展覽適合有小朋友的家庭，自己「幾廿歲」不太適合。

茶藝師讚茶具款式多又平

任職茶藝師的王小姐表示，通關後有乘飛機及高鐵到內地，今次是5年來首次從羅湖口岸到深圳，形容過關情况「好恐怖」，即使新冠疫情前亦不會如此多人，見有人插隊，認為情况混亂及不理想。她說下次不會從羅湖口岸到深圳，寧願乘搭中港車。

王小姐說，有朋友兩年前在內地開茶店，但疫情而未能到場，昨日特意前往探望，之後逛商場、吃東西，亦會購買茶葉及茶具。她解釋，香港茶具種類少，內地除款式多亦相對便宜，會視乎「好唔好玩」決定是否過夜，預計行程花費2000多元。