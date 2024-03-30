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飲食業稱月內300店結業 復活假生意料少兩成

【明報專訊】復活節長假期離港人潮塞爆關口，有飲食集團執董稱過去一個月已有300間食肆結業，「接下來可能有3000間都話有問題」。香港餐飲聯業協會會長黃家和預料，復活節長假期飲食業生意額將按年下跌兩成，促政府向中央爭取開放更多內地赴港澳自由行城市，「有人流自然就生到錢出來」。

黃家和促增自由行城市

根據入境處數字，截至昨晚9時，首日長假期各口岸香港居民出境人次約68.1萬，內地及海外旅客入境人次則約9.23萬。黃家和稱，每逢周末及長假期出境人數遠比入境多，「（市民）去得外地旅遊都預了花錢，錢花在第二個地方」。他說港人北上消費已成常態，加上長假期多人外遊，市面人流下降，對本地餐飲業儼如「災難」，預料業界在復活節長假期生意額較去年同期少兩成，而新界北食肆生意更慘淡，「仲難過、辛苦過疫情之前」。

西安及青島旅客本月初起可自由行來港，黃家和說兩地旅客未見顯著上升，大灣區以外市民可能也有興趣赴港旅遊，當局應加強到當地宣傳。他說政府不應只着手吸引高端旅客，「就算不是高端旅客，他也會消費，未必要下下食米芝蓮、下下住五星級酒店」，認為即使是背包客亦有助營造旅遊氣氛。

業界：周末無異平日 北區更峻

富臨集團執行董事楊振年說，過去一個月有300間食肆結業，「接下來可能有3000間都話有問題」，北區食肆情况更嚴峻，「甚至聽說過街市的生意都做不住」。他說以往餐飲業主要靠周五至周日的生意，但港人已習慣在周末和長假期北上消費或外遊，導致假日生意與平日無異，甚至更差，「單靠本地客很難撐得起香港18,000間食肆」。

政府近期力推「盛事經濟」，楊稱很多內地客即日來回，「寧願在火車站睡在地上也不住酒店」，促請政府爭取讓更多大灣區外旅客來港，「可能都會住一兩天酒店，消費也會多一點」。

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