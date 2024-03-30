等4班機場巴「全爆」 市民：改搭的士仍要爭

工會稱「加盡」 乘客多大橋落

居住彩虹的陳小姐一家三口，昨乘中午航班往馬來西亞旅遊，早上8時許在區內等城巴A26機場巴士，巴士雖準時到站但滿載乘客，她遂轉到黃大仙候車，惟接連等3班亦客滿「飛站」，在彩虹和黃大仙合共等車約一小時仍不果。為趕及辦理登機手續，她們約9時決定改乘的士，但仍要與10多名同樣等不到巴士的市民爭搭的士，最終順利10時前到達機場。陳慨嘆昨早經歷令旅程「一波三折」，認為應加密機場巴士班次。

對於大量市民昨不滿往機場及港珠澳大橋巴士服務供不應求，城巴表示已加強各機場快線及口岸路線服務，留意到各口岸出境人數眾多及交通繁忙，希望顧客見諒，並為行程預留充裕時間。九巴及龍運表示昨因應需求，截至昨午3時已增約26%班次。

城巴職工會理事長林乃華分析，昨七成至八成機場線乘客非在機場下車搭飛機，而是在大橋口岸下車過境，人流明顯較平日大增，車長及巴士數目有限，班次已「加到盡」，而昨大橋口岸旅檢大樓附近長期有大量巴士排長龍等埋站，估計亦影響班次調配。

記者入境澳門排3小時

據記者昨在大橋香港口岸觀察，旅檢大樓附近高架橋長時間有巴士排長龍等候駛往大樓門外落客，記者乘巴士實測，至少需塞車10至15分鐘才駛至大樓外。巴士大批落客亦令旅檢大樓由早上至下午人潮不斷，排隊過關人龍排出旅檢大樓外，打了數圈「蛇餅」。記者下午2時起排隊過關，最後花近3小時才入境澳門，其間花約2.5小時排隊等「金巴」。