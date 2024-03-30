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68萬港人昨離境 兩日連破疫後紀錄 口岸機場人龍「巴士龍」迫爆 港商場出招留客

【明報專訊】復活節長假期昨日開始，本港多個出入境口岸均現離港人潮，入境處稱昨截至晚上9時約103.6萬人次進出香港，當中出境香港居民約68.1萬人次，而前日全日出境香港居民亦有逾52.5萬人次，連續兩日創下疫情以來新高。羅湖口岸昨需實施人潮管制，港珠澳大橋香港口岸甚至出現巴士排隊等落客車龍，機場離境大堂同樣人山人海。連日大批港人離港外遊，本港商場人流相對冷清，部分為鼓勵留港消費，提供長達5小時免費泊車優惠「吸客」。

保安局：大致暢順 巴士港鐵增班

保安局表示，昨日各口岸旅客和汽車清關運作大致暢順，海關、警方及入境處等部門組成跨部門聯合行動指揮中心，實時監察口岸情况，需要時應變，海關副關長與一眾口岸指揮官視察部分口岸通關情况。運輸署表示假日前已要求專營巴士營辦商加強服務，昨因應個別機場巴士線乘客需求增加，已額外安排巴士疏導乘客，另視乎情况，或在深圳灣口岸實施特別交通安排疏導。港鐵在網頁表示，長假期加強4條路線列車服務，共增約300班列車。

昨27萬人入境 旅客佔9萬

入境處數字顯示，昨日截至晚上9時錄得約27.4萬入境人次，當中約9.23萬為內地或海外旅客，數字遠低於港人出境。

北上人潮絡繹不絕，記者昨早11時許從粉嶺站出發到羅湖站，因乘客眾多，等了3班列車才可上車，及後花近一小時從羅湖站到達深圳羅湖口岸出口，較平日10分鐘多近5倍時間。在粉嶺站，昨午有候車乘客疑不適暈倒。入境處及內地海關在羅湖口岸實施人潮管制，港方一度暫停自助及人手過關，待內地關口人潮散去後重開；內地一方則在羅湖橋限制人流。

羅湖人潮管制

大橋口岸「蛇餅」延大樓外

港珠澳大橋香港口岸昨同樣人頭湧湧，排隊過關人龍伸延至旅檢大樓外，打了數圈「蛇餅」。前往台山旅行的市民馮女士昨早11時許到達口岸，稱第一次見「排到迫出嚟」，形容人流「迫爆」程度出乎意料。澳門「常客」李先生稱，在西環乘機場巴士到大橋口岸，車上迫滿拖篋乘客，大部分最終在大橋口岸落車過關。

選委界立法會議員江玉歡認為大量港人假期外遊屬正常，各口岸假日「迫爆」亦無辦法，相信有關部門已盡力處理，「在人手資源有限下難以滿足所有人」，建議當局參考出境人數，下周初入境高峰加派人手應對，呼籲市民預留充足時間返港。

田北辰倡入境高峰巴士「孖車出」

對於有市民等候多時無法乘機場巴士（見另稿），實政圓桌田北辰稱，據知巴士公司已加密班次，惟「不管加開多少，市民最關心是能否上到車」。他擔心部分路線或未按情况增加班次，建議巴士公司因應這數天情况，在下周入境高峰期調配足夠人手及車輛，有需要時甚至「孖車出」疏導。新民黨李梓敬批評運輸署嚴重低估過關人數，影響新界東居民出入。

本港零售及旅遊業界未受惠於長假期。記者昨午到尖沙嘴廣東道「名店街」觀察，只見市面冷清，絕大部分名店毋須排隊便可入內。尖沙嘴海旁仍見小量遊客「打卡」，並有零星內地旅行團到訪。

尖沙嘴K11 MUSEA商場人流亦比較疏落，商場外安排香港舞蹈團表演，一度吸引近百人圍觀。另有商場推出泊車優惠「吸客」，其中海港城及時代廣場分別推出5小時及2小時免費泊車優惠，若在場內消費指定金額，可獲額外免費泊車時數。

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相關字詞﹕旅遊業 外遊 北上消費 入境處 復活節

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