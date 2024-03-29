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柴灣樂建居招標 700伙須市價六五折售 測量師：市區潛力勝東涌 料可吸引入標

【明報專訊】政府昨日刊憲公開招標出售位於柴灣祥民道的用地，以發展「樂建居」私人興建資助出售房屋先導計劃，截標日期為7月19日。房屋局表示，根據賣地條款規定，發展商須在該幅地提供不少於700個住宅單位，並以市價六五折出售予合資格人士。有測量師估計，柴灣地皮發展潛力比東涌大，相信可吸引承建商入標。

七成單位不小於375呎

房屋局表示，政府去年中公布「樂建居」政策框架，旨在善用市場力量，讓私人發展商參與發展資助出售單位，以提高整體發展容量。樂建居定位為由私人發展商興建和出售的項目。翻查招標條款，列明項目最遲2030年9月底建成，所有單位均須符合現時政府就賣地項目所設的最低實用面積要求，即約280平方呎，並且至少七成單位實用面積不可小於約375平方呎（見表）。

房屋局發言人稱，私人興建資助出售單位於置業階梯中與居屋屬同一級，因此會依循出售單位時居屋和房屋政策對買家採用的資格準則，包括入息和資產限額，並設有與現時出售居屋單位相同的轉讓限制。

發言人表示，為確保樂建居單位的質素和造工，賣地條款訂明發展商須聘請獨立檢查人士為樓宇最後驗收，亦列明檢查基本要求，並規定發展商須提交令房屋局長信納的報告，而獨立檢查人士須在報告證明工程符合有關要求。

測量師學會土地政策小組主席劉振江認為，當局要求樂建居以市價六五折出售，會令承建商出價有更多考慮，但相信銷售難度未如首置盤大，加上柴灣地皮位於市區，吸引力較原本先推出的東涌地皮大，估計會有承建商入標參建。

高力香港研究部主管李婉茵稱，首幅樂建居地皮選址柴灣祥民道，為期16周的招標期比一般私人住宅用地的4至6周為長，相信除因項目首次推出，發展商需時更長理解招標條款及建築物的複雜程度外，亦考慮到樓市「撤辣」後的市場氣氛、新盤銷情及樓市是否復蘇等市場狀况，從而制訂土地估值。

業界：首置盤銷情緩 不宜高估地價

李婉茵認為項目選址鄰近港鐵站，具一定吸引力，但觀乎早前市建局推售首置盤煥然懿居二期銷情緩慢，當局不宜高估樂建居項目地價，否則即使提供一定折扣率，亦難與純私樓區分差異，若發展商缺乏利潤空間，將影響投標意欲。

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