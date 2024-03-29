懿居二期賣剩1/3 兩三房滯銷 樓市下行七八折變八七折 測量師：中籤者寧買私樓

一房售罄 兩房剩七成三房1/3

煥然懿居二期本月18日起揀樓，至昨日累計233名合資格申請者應邀揀樓，最終售出173伙，佔總數67%，成功揀樓比率74%。項目提供125個一房、108個兩房及27個三房單位，實用面積由303至600平方呎，售價介乎408.2萬至964.2萬元，其中一房單位售罄，而兩房和三房單位分別售出30和18伙，前者賣剩約72%，後者賣剩三分之一。翻查資料，2020年12月推售的「綠置居2019」，3696個單位有523伙未售出，佔總數14%。

買家八成青年 房局：顯仍有需求

房屋局回覆本報查詢稱，個別資助房屋項目銷情一般受當時市况影響，例如一手市場推盤速度、二手市場單位選項、息口、市場氣氛等；購買煥然懿居第一至三座的申請人及最終買家中，約八成半是40歲或以下，反映他們對首置需求較殷切，亦證明首置有助年輕人置業。

早前荃灣油柑頭首置項目流標而交由房協接手承建，新一期居屋申請亦較以往大減和銷售反應慢熱，加上煥然懿居二期滯銷，引起社會關注政府應否精簡房屋階梯，尤其首置盤和私樓價格重疊問題。身兼行政會議成員的立法會議員陳健波前日在立法會大會有關「檢視《長遠房屋策略》，縮短置業階梯」的動議辯論中，提出首置盤已完成歷史任務；房屋局長何永賢回應時重申，現階段應維持目前置業階梯安排。

煥然懿居二期去年9月底以市價七八折推出，由接受申請至銷售相距約半年，其間樓市出現重大變化，在售價不變下，實際折扣率調整至約市價八七折。測量師學會土地政策小組主席劉振江表示，市值折扣率減少影響市民選購意欲，「只有少於兩成折扣率，加上又有轉售限制，確實令很多中籤者改購私樓」。他認為資助出售房屋需有可觀資助額才具吸引力，建議當局考慮將未售單位減價重推。

招國偉籲日後增細單位比例

公屋聯會總幹事、房委會委員招國偉稱，不能單憑首置項目賣剩三分之一單位，便判斷資助出售房屋與私樓市場出現重疊，認為一房單位售罄，反映首置盤仍有需求。他說，因今次銷情顯示首置申請人可負擔樓價相對較低的單位，建議政府及市建局日後籌建首置項目時可增加一房及兩房單位比例。

指定價欠靈活 議員倡首置居屋合併

立法會議員梁文廣認為，今次首置盤滯銷情况不能與過去綠置居直接比較，「青富苑（綠置居）是『細單位』乏人問津，今次是較貴及較大的單位滯銷」。他不贊成減價重推賣剩單位，因此舉對已購入單位的買家不公平。他說今次銷售反應顯示首置盤定價及政策安排欠靈活，建議政府考慮長遠把居屋和首置項目合併，每期推出時因應最新市况，逐次釐定申請資格及售價等，令資助置業措施更靈活。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676