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批兩泊車用地鼓勵 運署下月邀申的士車隊牌

【明報專訊】政府去年底通過修例引入的士車隊管理制度，運輸署昨日稱下月中將邀業界申請車隊牌照，並向業界簡介車隊制度及提出多項鼓勵申請措施，包括批出兩幅分別位於青衣及大埔的短期用地，供車隊共用作泊車和簡單維修等用途。惟有參與會面的業界透露，兩幅地合共僅130多個泊位，政府要求新界的士車隊規模至少100輛的士、市區車隊最少300輛，料泊位「爭崩頭」；而用地合約期只限3年太短，因車隊牌照最長5年。有業界認為相關措施缺乏誘因，加上當局未規管非法網約車，車隊難有好發展，對申請反應不樂觀。

機場西九站等設專屬停車處

為鼓勵業界申請牌照，政府早前已稱將容許的士車隊自訂車身顏色標記、車隊可就預定行程在咪表外與乘客協定自訂收費等。運輸署昨回覆本報查詢時透露其他措施，包括在機場、部分跨境口岸及機鐵站、高鐵西九龍站、啟德郵輪碼頭、迪士尼等地設置數十個車隊的士專屬停車處；提供用地作車隊管理用途；「智慧交通基金」亦將增設新類別供車隊申請資助，資助須用於發展車隊管理系統和科技裝置等，系統用以收集的士營運和駕駛安全數據分析研究，資助額最高1000萬元。

政府早前稱料初期批出3至4個車隊牌，涉3000至4000輛的士，惟的士小巴商總會理事長周國強昨稱，據其觀察目前業界對申請牌照有保留，質疑未必有3、4宗申請。周說，當局未具體規管非法網約車前，業界亦憂難與之競爭，故難以要求業界在無信心有回報下發展車隊；署方昨提出的措施誘因不大，兩幅短期用地130多個泊位明顯不夠，而用地雖可安裝的士專用快速充電樁，但租約或只限3年。

的士車行車主協會永遠會長吳坤成亦認為，規管網約車才可為業界提供公平營商環境，業界方有誘因申請。他認同兩幅地泊位太少，位置亦不方便；昨提出開放市區天橋底供車隊泊車，但運輸署指有困難。

稱缺誘因 有業界料申請「未必有三四宗」

吳又說，當局要求車隊至少有10%為無障礙的士及豪華的士，電動的士符條件，但業界未必有錢買，促當局鼓勵更多貸款機構參與電動的士百分百擔保貸款計劃，便利業界申請。

相關字詞﹕的士服務 的士 運輸及物流局 運輸署 的士車隊

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