照顧者專線啟用半年 1.4萬來電 1/3涉情緒

立法會議員李世榮昨日於會議上提問有關支援照顧者政策的推行進展及成果。孫玉菡說，24小時服務的照顧者支援專線182 183去年9月推出，截至本月中已接到逾14,600個來電（附表數字截至2月尾）。涉及情緒問題來電佔最多，約35%；其次為社區支援服務查詢，佔24%。孫稱情緒問題來電牽涉種種原因，「往往他們幾時會致電？夜闌人靜又或放工後，有些簡單點，社工給了他輔導，甚至有些時候訴苦後就會舒服點」；至於嚴重個案會被轉介至相關機構繼續跟進，提供專業協助。

買位私院暫託 3個月20人次使用

孫玉菡說自去年12月起，社署要求135間參與「改善買位計劃」的私營安老院要為有需要長者提供日間暫託服務，3個月累計約20人次使用。議員黎棟國關注新措施使用率低，孫指照顧者選擇暫託服務有很多考慮因素，包括對機構是否信任、地點方便程度等，政府未來會擴大暫託服務網，讓照顧者一打電話便有社工安排暫託兼提供的士費用，令照顧者更樂意使用服務。政府預計第四季起邀請175間參與「長者社區照顧服務券計劃」的機構為長者提供資助日間暫託服務；連同原有57間津助長者日間護理中心，提供資助長者日間暫託的服務點將擴展至367個。