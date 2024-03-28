豪宅照顧者命案 妻涉殺病翁自戕 患認障肌萎八旬夫封口鼻亡 抑鬱七旬妻憂無力顧

有立法會議員認為，政府支援照顧者措施的宣傳主要集中基層，社會中上階層或認為服務屬福利性質，未必配合其需要而未有求助。社署回覆查詢表示，有關家庭並不是社署社工跟進的個案，社署十分關注事件，會安排社工聯絡有關家庭及提供適切協助，呼籲市民無論面對任何困難或壓力，都不應作出傷害自己和家人的行為。

死者美亞鄭氏家族 居筆架山「榮光第」

84歲死者鄭建煌為美亞製造廠創辦人鄭榮之的家族成員，早年曾任美亞製造廠董事，1964年在悉尼大學內外全科醫學士畢業，曾是註冊醫生；鄭榮之兒子鄭建穗為美亞廚具集團行政總裁。據了解，鄭建煌患認知障礙、有肌肉萎縮情况，行動不便需要人照顧，其71歲妻子鄭櫻李有抑鬱症及情緒病。兩夫婦與兩名女傭同住筆架山道22號「榮光第」，兩人分房睡。

兩周前向家傭透露死念

女事主疑割腕𠝹頸 涉謀殺被捕

昨凌晨4時，其中一名女傭入房協助男事主更換尿布，發現他躺在牀上，口、鼻貼着膠紙；女事主躺在地上，身旁有刀及血漬，告知另一女傭報案。警方到場發現老婦頸部及手部有割傷，她昏迷被送往明愛醫院救治，其後轉送瑪嘉烈醫院，至昨晚情况危殆。老翁當場證實死亡。

警方調查後，相信老婦先以膠紙覆蓋丈夫口鼻，其後企圖自殺，以涉嫌謀殺將她拘捕。警方在現場沒有檢獲遺書，但檢獲一把鎅刀，懷疑與案有關。案件列謀殺及企圖自殺，由九龍城警區重案組調查。警方向女傭調查後得知，女事主兩周前曾向她提及擔心無力照顧男事主而想自殺。

兩名女親友事後到場協助調查，重案組探員及鑑證科人員在場蒐證。昨早10時許，仵工將老翁遺體舁送殮房，女傭目送男主人離開，神情哀傷。至下午3時許，探員檢走大量藥物、錫紙及𠝹刀等證物。

狄志遠：中產以上自尊強 未必慣求助

立法會社福界議員狄志遠說，照顧者幾乎全天候照顧病人，中產或以上階層或自尊心較強，未必習慣向他人求助，「寧願自己頂住」，他稱，照顧者熱線可提供暫託服務轉介及即時紓緩情緒，但持續經濟支援、輔導仍未到位，期望政府成立工作小組，由社署領導，與醫衛局、教育局、民青局及照顧者代表等，共同研究建立照顧者為本的措施。狄志遠擔心事件屬冰山一角，是次個案屬以老護老、以老護殘的高危個案，認為需要及早識別，但至今未有相關數據，各部門可在個案同意下資料互通 ，再由個案經理跟進或關愛隊探訪。

醫生：認障易跌倒 照顧者終日憂心

老人科專科醫生佘達明表示，認知障礙症患者智力受損，各項能力逐步衰退，後期更會忘記如何吞嚥、進食。他說如患者未能如常進食，容易營養不良、變得瘦弱，肌肉乏力下易跌倒，照顧者終日提心吊膽，如出現肌肉萎縮，相信病患已持續一段時間。他稱，本港不少老人院會為患者插鼻喉餵奶液，但患者易感不適，會動手拆喉，老人院於是會綁其手腳，變相令患者更不願進食；另一選擇則為胃造口，但需做手術；外國亦較多人選擇自然療法，協助患者自行進食。他說近年有新藥可延緩衰退，但要早期使用才較有效，藥物亦昂貴。

■防止自殺求助熱線

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012

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