洪水橋站拍板 料今年動工2030竣

4分鐘往返天水圍或兆康

政府發言人稱，洪水橋站落成後，將成為屯馬線天水圍站和兆康站之間的中途站，主要服務未來位於北部都會區西面的洪水橋／厦村新發展區，該站將為鄰近居民提供多一種出行選擇。

翻查政府於2021年向立法會提交的文件顯示，洪水橋站項目預算建造成本約41億元。文件顯示，在擁有權模式下，項目的設計、建造、營運及維修費用會由港鐵承擔，若日後收支不平衡，政府會批出預留土地的物業發展權，補貼鐵路建造費用。

民建聯立法會議員劉國勳期望洪水橋站可加快建設，令北都真正做到「基建先行」。他說，根據《香港主要運輸基建發展藍圖》，洪水橋將成3線匯聚的交匯點，包括連接前海的港深西部鐵路及接駁交椅洲人工島項目的港島西鐵路等，優化北都的交通策略，令北都起交通樞紐作用，加強與港島、深圳等連接，方便人員往來，帶動北都發展。

政府發言人稱，洪水橋站方案去年2月24日刊憲後，曾接獲一些反對意見，政府聯同港鐵仔細檢視每項意見和理據後，已透過會面向反對者解釋鐵路計劃和回應他們的關注，以釋除疑慮。此外，政府亦已將未撤回的反對意見提交行會考慮。