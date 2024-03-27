延後加幅滾存「如欠港鐵錢」 議員倡限累積兩年

料明年追加1.91%

此外，政府於《財政預算案》表示年內完成檢討公共交通費用補貼計劃，補貼費用減少，將增市民負擔。面對港鐵明年已至少有近2百分點加幅壓力，多名立法會議員均促請港鐵體恤市民，撤銷累積延後加幅，並研究設兩年自動取消機制。

立法會交通事務委員會主席、民建聯陳恒鑌稱，延後加幅每年滾存，「市民變相像經常欠港鐵錢」，認為設取消機制合理，延後加幅若翌年未能處理便應取消。他說，過去港鐵每逢加價均帶動其他公共交通工具跟隨，籲港鐵負擔起企業責任，致力減輕市民交通費負擔，並推簡單優惠，例如重設「搭十送一」、凍結各類月票及都會票售價3年等。工聯會陸頌雄亦提出為延後加幅設有效時限，最多累積兩年。

另外，港鐵加價後長者繼續可享2元乘車優惠，惟政府需給港鐵更多補貼。工聯會鄧家彪稱，港人北上消費帶動港鐵票務收入，建議港鐵與政府分擔公共交通補貼計劃、長者2元乘車優惠等開支。陳恒鑌亦稱港鐵有物業、商場租務等非票務收入，如2元優惠開支全由政府承擔不公平，港鐵應考慮承擔當中三四成。