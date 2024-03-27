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再觸動封頂 港鐵加價3.09% 加幅扣減僅掛鈎賣樓利潤 議員：未有效抵消

【明報專訊】去年淨利潤約78億元、按年減少20.8%的港鐵，昨日表示按票價可加可減機制，在觸及「封頂機制」下，今年將加價3.09%，大部分本地線車程料加約0.1至1元，為新機制生效後連續第二年加價，新票價料6月生效。有立法會議員認為結果反映新機制存「隱患」，未有效抵消加幅，方程式內扣減加幅的「生產力因素」只與物業發展利潤掛鈎，「撤辣」後未來數年樓市正值調整期，賣樓盈利或減，方程式結果或因加幅扣減的百分點少了，因而經常觸及封頂，港鐵可「加到盡」間接令延後加幅愈滾愈大，變相每年有加價壓力，促政府再與港鐵檢討機制，更合理反映整體利潤並與市民分享。

港鐵：已照顧市民負擔力 優惠延續

港鐵強調加幅已照顧市民負擔能力，自兩鐵合併以來，港鐵平均每年票價調整幅度均低於同期香港平均每年通脹率；港鐵將繼續推出專線小巴0.5元轉乘優惠及 「都會票」，而「全月通」、「屯門-南昌全日通」及「早晨七五折優惠」將延續一年。

港鐵以往透過「分享利潤機制」提供車費優惠，年度部分加幅可獲抵消，惟去年檢討機制後，港鐵改以壓低票價加幅着手，將方程式內扣減加幅的「生產力因素」與香港物業發展利潤掛鈎，利潤愈多，加幅扣減愈多，分別為0.6、0.7或0.8個百分點。

由於今年港鐵香港物業發展利潤僅錄得20.35億元，故加幅可獲扣減為最低0.6個百分點；按方程式，港鐵今年原可加3.2%（見表1），若計及之前延後加幅1.85個百分點，更可加至5.05%；惟因加幅設封頂機制，不可超出家庭住戶月入中位數的按年變動，故今年票價加幅於3.09%封頂。港鐵去年經票價調整機制檢討而制定的新車費，是6月25日起上調2.3%。

大部分本地線車程料加約0.1至1元

今次為港鐵第二次加價至封頂數字，對上一次為2019年，當時方程式結果為3.6%，最終3.3%封頂。另外，封頂下今年未能實施及由去年轉撥的延後加幅，將分兩年追回，明年先處理當中1.91個百分點（見另稿）。

田北辰：撤辣影響賣樓 應掛鈎整體利潤

按本報推算，若港鐵統一每程車費加3.09%，以成人八達通車費計，荃灣來往金鐘將由15.3元加至15.8元，上水來往中環由21.5元加至22.2元（見表2）。至於跨境車程，羅湖或落馬洲往金鐘料將由50.8元加至52.4元。

實政圓桌田北辰稱，可獲扣減加幅僅與港鐵物業發展利潤掛鈎「極有問題」，撤辣後樓市需時觀察，物業非「一定賣得出」，他看淡未來數年港鐵物業收益，憂日後數年加幅亦只能如今年般獲最低扣減。他又說，港鐵持續建新車站，車站及商場租金和廣告收入只會「無止境咁升」，票價機制未考慮非物業收入，令加幅未能因而獲扣減屬不公平，重申加幅扣減應與整體利潤掛鈎。

曾任職港鐵的立法會議員張欣宇關注，今年觸及封頂致再有累積延後加幅，反映機制寬鬆，設計上應在方程式內已充分考慮市民負擔能力，運算結果不應經常觸及封頂，這會導致延後加幅經年累積，變相每年均保證有一定加幅，建議加幅扣減改以港鐵基本業務利潤掛鈎。

張欣宇：延後加幅累積 變相年年加

立法會交通事務委員會主席、民建聯陳恒鑌稱，港鐵每5年檢討票價調整機制，目前已過兩年，盼可盡早再檢討。民主黨交通政策發言人韓俊賢稱即使設封頂機制，港鐵今年加幅仍超過去年全年平均通脹1.7%，促港鐵不應「加到盡」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕張欣宇 田北辰 港鐵加價 票價調整機制 港鐵

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