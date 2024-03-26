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議員問垃圾徵費會否再延期 謝展寰：看試行結果

【明報專訊】垃圾徵費延至8月1日實施，政府安排下周一（4月1日）起在14個處所實施「先行先試」計劃，多名立法會議員質疑試行計劃規模小，代表性不足，多次追問政府會否再延期實施收費。環境及生態局長謝展寰回應稱，當局計劃於5至6月向立法會環境事務委員會交代計劃結果，並視乎結果再決定是否調節，冀務實解決問題，不會在先行先試一開始就想延後計劃。他強調政府有決心落實計劃，但未有明確回應會否再押後實施日期。

稱法例訂框架 改變有限制

「但不會任何情况都跟着做」

政府推行垃圾徵費波折重重。翻查資料，謝展寰在今年1月19日公布將原定4月1日實施的徵費推遲至8月實施，當時他解釋謂6、7月是學校考試，8月是暑假，認為是推行徵費「十分好的時機」。不過，他昨在議員追問會否押後時，只表示要視乎先行先試計劃成效再部署下一步工作，又指垃圾徵費法例雖訂下框架，要改變會有限制，「但不會不論任何情况都會跟着做」。

多人質疑試行規模小

相距政府公布延遲計劃後兩個多月，先行先試計劃終於在上周五公布細節，政黨以至環團均指計劃只有14個處所參與，包括公共屋邨、私人住宅及商場等，規模太小。立法會環境事務委員會昨討論先行先試計劃，多名議員質疑計劃規模太小，成效存疑。經民聯盧偉國稱，在回收配套不足下，要市民「夾硬將回收物料放入指定袋」，有違推行徵費以達至減廢效果的初心，問政府是否可待明年焚化爐建成啟用時才實施徵費。

議員指難蒐足夠數據改善

倘延後會獲市民理解支持

選委界別議員陳紹雄亦稱，先行先試計劃規模小，「不足以令你在未來兩個月內掌握到充分數據，讓你再優化計劃」，建議將計劃擴闊一點。

民建聯梁熙認為，垃圾徵費實施前應有數年「鋪墊期」，但受新冠疫情打亂，政府若堅持8月1日推行徵費將會非常困難，若要延後亦會獲市民理解和支持。

謝展寰解釋，政府內部曾討論先行先試計劃規模，最終只揀選14個處所，是因為希望深入了解參與者遇到的困難，每個試點都有專責隊伍跟進。至於為何政府總部未納入計劃，他解釋，因政總收集的垃圾是按重量收費，並非使用指定袋。

謝展寰又指先行先試計劃收集的數據包括參與率、垃圾量和回收量變化等，預料5、6月會向環境事務委員會交代結果，副政務司長卓永興將領導跨部門小組監督先行先試計劃，並檢視計劃結果，再決定如何部署，希望務實解決問題，不會在先行先試未開始就想押後徵費計劃。

（垃圾徵費）

相關字詞﹕先行先試 垃圾徵費

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