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院友勝訴 張健華康橋須賠119萬 官裁張有性侵 批證供牽強可笑

【明報專訊】已被社署釘牌的葵涌私營殘疾院舍「康橋之家」，前院長張健華被指9年多前與一名智障女院友非法性交，惟律政司因院友不適宜作供而撤控。院友家屬早年入稟區域法院向張健華等3名被告索償約134萬元，法官昨日頒下判辭，裁定原告勝訴，肯定案發時張健華在其辦公室內性侵事主，指其證供「牽強」和「可笑」；張健華和康橋須賠償共約119.4萬元，其中七成即約83.6萬由張承擔。

原告女事主由其母親代表入稟，3名被告依次為張健華、康橋護理服務有限公司、康橋母公司智友集團有限公司。入稟狀指事主為中度弱智人士，當時仍為註冊社工及康橋之家董事的張健華於2014年8月10日性侵事主，3名被告違反責任；原告在審訊期間與智友達成和解。康橋昨日派代表到庭領取判辭，親自應訊的張健華昨沒到庭。

接納X母與事主對話證供

法官黃若鋒在判辭引述X母的供辭，當日她往院舍探訪X時曾問女兒在張的房間做了什麼，X回答張「拎咗條嘢出嚟喺度整」、「整屙尿嗰度」。黃官指X母與事主的對話簡短直接，不涉引導，接納其證供並給予全盤比重。

相反張健華並非誠實證人，供辭在很多方面都抵不住質疑，他在庭上解釋事主案發前曾發脾氣將飯碗丟出街，他亦知道X母親當日會來探訪，故叫X入房，承諾若X好好表現便會送她喜歡的糖果。黃官稱雖然張能解釋為何他當日需與事主對話，惟部分地方未能自圓其說，例如有何必要在他的辦公室進行、其手部作環抱的動作，且案發時房門關上、沒有另一名職員在場。

判辭提到，張健華在首份證人供辭隻字不提案發經過，在第二份供辭只粗略交代，黃官指沒有理由張不在第一時間交代案中主要爭議，張接受盤問時稱獲建議不需集中於責任的議題，是「極差的理由」（extraordinarily bad reason）。對於警方蒐證時在張的辦公室找到染有其精液和原告DNA的紙巾，張辯稱有可能是事主打噴嚏或「口水滴咗落去」，黃官直指說法可笑（ludicrous）。

X患創傷後遺 官納被性侵是原因

張亦質疑涉案精液紙巾是遭「插贓嫁禍」，黃官指即使張與智友其他股東有商業糾紛，其解釋亦太牽強（far-fetched）。黃官稱雖然未能肯定性侵過程所有細節，但裁定他的確有掏出陽具，其陽具接觸過X的私人部位，他並在過程中射精，事件是X患上創傷後壓力症和思覺失調症的原因（見另稿）。

至於康橋公司，黃官指張的辦公室位處女院友的樓層，她們都是脆弱的殘疾人士，然而辦公室內卻沒安裝閉路電視、沒有將磨砂玻璃換成透明玻璃、列明女院友不得與男職員共處一室，倘情况發生不可關門等，均是明顯可行的保障措施，裁定康橋沒有履行對事主的謹慎責任。黃官考慮7項賠償細則後（見表），裁定原告方可獲賠償逾119萬元。

【案件編號：DCPI 648/18】

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相關字詞﹕區域法院 民事索償 性侵犯 張健華 康橋之家

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