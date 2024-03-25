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西九偕21藝文機構締伙伴 涵凡爾賽宮東京博物館

【明報專訊】西九文化區管理局昨與全球21間頂尖藝文機構簽署合作意向書，以建立長遠合作伙伴關係，其中故宮文化博物館分別與法國凡爾賽宮和特里亞農國家博物館、日本東京國立博物館等多家國際知名博物館簽署意向書。故宮館計劃今年12月與凡爾賽宮合作籌劃特別展覽，聚焦探討中法兩國18世紀文化藝術交流。

為期3日的「香港國際文化高峰論壇2024」，昨在故宮館揭開序幕，來自11個國家或地區的藝文機構，分別與故宮館、M+及西九表演藝術處簽署合作意向書，合作範圍涵蓋共同製作及安排巡迴展覽、藏品分享、藝術品及文物修復、數碼化和科學研究，以及藝術行政人員和藝術家的學習及交流項目等。

據了解，除凡爾賽宮年底將與故宮館合作籌劃特別展覽外，今年6月在港舉行的第四屆粵港澳大灣區中國戲劇文化節期間，有份簽署合作意向書的中國戲劇家協會亦與西九戲曲中心合作，精選呈獻一系列經典折子戲，展現傳統戲劇深厚底蘊。

西九文化區管理局主席唐英年形容，今次高峰論壇是富啟發的文化討論和交流，期望建立一個全球互聯的博物館社群，發展以創造力、機遇和協作為核心的藝術及文化網絡。他稱，這些持續的合作伙伴關係將推動本地以至全球藝術文化的未來，同時進一步鞏固香港作為中外文化藝術交流中心的策略地位。

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