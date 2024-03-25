200蛋照亮添馬 製作者盼令觀眾「迷失」

視情况加推名額 免費盼建品牌吸客

「藝術@維港2024」由5個藝術項目組成。港島方面，添馬公園和中環海濱長廊的「teamLab：光漣」，展出逾200個3至5米高發光蛋（ovoid）裝置，名為《持續站立的生命》，同場另一藝術品《呼應之樹》、數十棵樹木與之呼應，不斷變換光色與音調；當發光蛋被推、被風吹或海浪拍打時，會迅速恢復站立，並改變色彩及發出音樂。

港島另一項目「藝術有理」包括本地藝術團隊LAAB Architects的《維港盃》及藝術家郭達麟的《薛丁格床》，期望透過融合藝術與科學、充滿玩味的藝術裝置，激發市民探索科學的好奇心。「藝術有理」與「teamLab：光漣」成本共約5000萬元。

而尖沙嘴的展覽本月23日起已陸續推出，包括K11集團的Alicja Kwade《世界的秩序（圖騰）》雕塑、信和集團的《流動光影》藝術展和領賢慈善基金的《梵高．樂印》，所有展覽均免費入場。

政務司長陳國基昨在「藝術@維港2024」開幕典禮致辭稱，今次活動是「藝術3月」眾多活動之一，巴塞爾藝術展香港展會和Art Central等即將開幕，這些活動印證香港作為中西文化交流中心正快速崛起。他期待通過各方努力，將香港打造為更具活力和宜居的城市。

teamLab創辦人豬子壽之形容，香港是個很好的城市，在港府邀請下決定到港參與項目，最大挑戰是首次創造如此大型作品，並將巨蛋由陸地連接到海面，他希望觀眾會有迷失的體驗，並能感受到平常看不到的事物，例如風與海浪。

曾赴星觀teamLab者：收百幾蚊都好合理

獲預先入場的市民紛紛與發光蛋打卡。市民謝先生及梁小姐認為展覽普通，「純粹係啲蛋識發光」，感覺一般，有些人可能會很喜歡，但自己不會再到場。市民馬女士稱，曾到新加坡參觀teamLab展覽，是個神奇感觀體驗，她較喜歡在室內展覽，有脫離現實感覺，當時入場費近300元，認為今次展覽若收「百幾蚊都好合理」，又認為策展方面可做得更好，例如設立更多講解展板。