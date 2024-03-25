4歲女獨留浴室 兄數分鐘後發現 童浴缸昏迷命危 醫護揭瘀傷拘母

被捕女子姓朱38歲，據悉她與丈夫育有三子女，年齡4至8歲，去年遷至沙浦道「御．豪門」涉事單位，丈夫經常出差，自上月起聘請外傭協助家務。消息稱，案發時8歲長子在浴室刷牙，母親亦在浴室協助4歲幼女洗澡，其間母親曾離開前往廚房，長子及後亦離開，幼女曾無人看管獨自在浴室。數分鐘後，長子返回浴室發現胞妹昏迷仰卧在注有半滿水的浴缸底部，遂通知母親報警。

兩兒子沒可疑傷痕 外傭曾見母打女

女童其後由救護車送院，搶救後情况危殆，留醫深切治療病房。據了解，醫護人員為女童治理時，發現她有多處不尋常瘀傷，遂通知警方。警方初步調查發現女童身上約有11處可疑瘀傷，其後以涉嫌虐兒於醫院拘捕母親。其餘兩名兒子身上則沒發現可疑傷痕，他們交由親友暫代照顧。據悉，外傭曾目睹母親用手打幼女。案件交由黃大仙警區重案組跟進，並已向社署通報。

社署回覆稱，該女童及其家庭並非社署社工跟進個案。社工會接觸有關家庭，並會召開保護懷疑受虐待兒童多專業個案會議，為有關兒童制訂合適福利計劃及跟進。

社署召個案會議 防虐兒會憂兄有心理陰影

涉事女童已入讀幼稚園。教育局回覆查詢稱，十分關注事件並深感難過，已即時聯絡有關學校及辦學團體。學校已啟動危機處理小組跟進，會為有需要學生、家長及教職員提供輔導服務。局方會繼續與學校保持緊密聯絡，以提供適切協助。

防止虐待兒童會總幹事黃翠玲形容事件屬悲劇，相信警方會全面徹查。照顧者為幼童洗澡時，應全程陪伴在側以策安全，「可能直至到小學，可以教他們清潔身體，觀察到做到」，方讓他們自行清潔。至於是否應使用浴缸或浴盆則視乎家居設施。她強調家居安全非常重要，「如果家居無留心，好容易造成事故」。

黃翠玲稱，男童可能目睹胞妹當時情况，或構成心理陰影，建議家人多加留意其心理及情緒變化，例如會否情緒不安及失眠。如有相關情况，宜盡快尋求協助，包括找社工介入安排心理輔導。

被問及女童身上多處瘀傷，學校有否舉報責任，黃翠玲稱要視乎情况，包括瘀傷造成時間、原因、是否有衣物遮蓋。學校如察覺到小朋友行路怪異、露出痛苦神色，教職員需主動關心及查問原因，需要時可根據現時機制向社署及相關部門通報。

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