ComplexCon人財兩旺 同行6生各買4900元公仔 港青讚夠潮 有展商趁機覓合作機會

共售2.9萬門票 黃偉綸信助吸旅客

ComplexCon活動包括演唱會及市集等供購票入場者參與，票價380至1280元，另有2380元VIP套票，截至昨晚8時已售出逾29,000張門票。財政司副司長黃偉綸昨在活動致辭稱，ComplexCon作為「藝術3月」活動之一，有助吸引各地旅客來港。

村上隆Blackpink聯乘 過半售罄

不少品牌於活動推出聯乘產品或優先開賣新產品。記者昨到場觀察，早上10時持VIP門票者優先入場，有數個攤位已出現人龍，包括推出ComplexCon香港藝術總監Verdy與官方聯名產品的攤位、出售韓國女團Blackpink聯乘產品的攤位等。中午全面開放入場後，上述攤位均有數十人排隊。至傍晚，村上隆與Blackpink聯乘的十多款產品，過半數已售罄。

活動有逾30名表演藝術家或團隊。網上平台「9GAG」亦有在場設攤位，負責人鄺先生表示以公司關於Web3的新部門「Memeland」為主題，與其他公司推出聯乘產品，希望與不同藝術創作者尋求合作機會，並已與不同攤位的藝術家接觸，無論是本地或海外的創作者均歡迎合作。有應邀訪港的美國藝術家表示願意日後與場內其他藝術家合作。

約20歲的學生李小姐與5名友人昨專程入場購買Blackpink的聯乘公仔，她說各人均是Blackpink「粉絲」，是次購買的公仔高度約至成人腰間，售約4900元，她與友人每人買了一隻，而攤位有較細的款式，售約1200元。她說現場氣氛熱鬧，認為市集「潮」及輕鬆，符合年輕人心態。

海外品牌有為活動推出特別設計產品。潮流品牌FRIED RICE營銷部主管Nolan Mechan說，品牌來自紐約曼哈頓，當地與本港同樣有地鐵文化（subway culture），同時配合今年龍年，因而推出印有龍乘地鐵圖樣的T恤。他說品牌參與ComplexCon已7年，對比以往在美國舉辦，他認為在美國規模較大，因在當地舉辦多年，或需有更多人了解才會令活動體驗更佳。

澳洲旅客預花2000元

美旅客：規模遜美 勝在攤位較多

由澳洲墨爾本首次來港的旅客Scott說，這是他首次參加ComplexCon，預計消費約2000港元，早上已經買了兩件T恤，每件約580元。他說活動提供一個很好的機會接觸更多品牌及亞洲文化，認同港府以舉辦更多盛事吸引旅客的策略，亦認為香港被視為西方進入亞洲的門口，作為ComplexCon亞洲首站非常適合。美國旅客Mike表示，相較於美國舉辦，香港ComplexCon規模較細，但產品銷售攤位較多。