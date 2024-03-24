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布林肯憂影響美商 外交公署駁斥

【明報專訊】特區政府就《基本法》23條完成立法並刊憲生效，美國國務卿布林肯對此表示深切關注，指新實施的《維護國家安全條例》廣泛影響在港營商的美國公民及企業，並進一步削弱港人的權利和自由。外交部駐港公署發言人昨回應稱，美國自身人權和民主狀况「不忍卒視」、國安立法「密不透風」，卻對香港維護國安的正當立法橫加指摘，充分暴露美方「霸道霸凌和險惡用心」。

公署：美自身人權「不忍卒視」

布林肯於美國時間上周五（22日）發聲明，質疑新條例的「煽動叛亂」、「國家機密」及「與外國實體互動」定義含糊。他表示，新條例的實施或違反中國對香港維持高度自治的承諾，破壞「一國兩制」框架，並損害香港作為國際商業中心的聲譽。

外交部駐港公署回應布林肯，表示堅決反對和嚴厲譴責他在條例刊憲生效之際說三道四，任何外部干預和恫嚇都動搖不了中國政府全面準確貫徹「一國兩制」的堅定決心，亦撼動不了包括香港同胞在內的14億中國人民維護國家主權、安全、發展利益的堅定意志。保安局表示布林肯的言論不實和偏頗，刻意誤導公眾並抹黑條例，予以強烈譴責；國家安全得以維護，會為在港經營的商戶提供更好的營商環境。

英更新對港營商指南旅遊提示

另外，繼澳洲政府因應本港23條立法生效更新對港旅遊提示後，英國政府亦分別更新對港的營商風險指南及旅遊提示。英方在營商風險指南中提及，「由於23條法例是全新及未經測試，在港的商界尋求政府盡早提供指引，以協助他們履行法例」。港府發言人前日曾發稿，強烈譴責包括澳洲在內的地區「假借所謂外遊提示，誣衊抹黑《維護國家安全條例》」。

（23條立法）

相關字詞﹕外交部駐港公署 煽動 自由 權利 高度自治 一國兩制 布林肯 維護國家安全條例 23條立法

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