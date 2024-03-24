23條生效 李：新氣象開始

陳茂波：外商關心立法很正常

陳茂波昨稱對23條立法完成感「振奮」，金融工商界有深刻體會，穩定安全環境對營商及吸引投資很重要。他回應主持提問時指用「疑慮」形容外國商界的反應不適切，「關心我們的立法是真的，亦很正常」，認為外界對香港有錯誤印象，因此會繼續邀外商來港了解情况。被問及23條立法後中央會否公布惠港措施，他說具體內容適時公布。

陳國基：續向外國解說

李家超昨出席香港廣州社團總會新春團拜時稱，23條立法昨日起生效是新氣象的開始，有賴各方努力，感謝各愛國愛港者的共同努力，為香港書寫光榮歷史。陳國基出席「共創明『Teen』計劃」活動後見記者稱，未來會向外國和團體解釋23條立法內容，又說香港過去數年經歷新冠疫情，經濟受影響，希望未來可做更多工作，令市民收入和公司盈利有大改進。

（23條立法）