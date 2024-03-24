陳茂波談拼經濟 鞏歐美財源 拓中東資金

50重點企業投資共400億

陳茂波說，在23條立法後，政府會在多方面拼經濟，以金融為例，傳統歐美資金來源仍重要，要繼續鞏固，政府同時會開拓新的資金來源，舉例中東一個較大型的家族辦公室將高調落戶香港；另外政府亦重視從東南亞市場吸引好的企業來港上市，令在港上市公司更國際化。

稱中東信任港法律體系

他分析道，香港在吸引中東資金方面有優勢，稱中東方面熟悉、亦非常信任香港法律體系，中東企業若有意開拓北亞洲及內地市場，落戶香港可為他們帶來便利，可隨時往返北京、上海，在香港掌握內地資訊亦非常快及全面，香港國際化的環境亦有助企業吸納人才。

內地貨入歐美受限 港獲機遇

國際貿易方面，陳茂波稱，在現時地緣政治格局下有新機遇，現時在內地生產的貨物若要輸入歐美或受一定限制，相關公司或因而重新佈局供應鏈，在越南、馬來西亞、印尼設廠，香港作為國際貿易中心、供應鏈中心，可以提供貿易融資服務。

樓市供應充足 撤辣恰當

政府上月底公布新一份《財政預算案》，同日起「撤辣」，即撤銷所有住宅物業需求的管理措施。樓市撤辣至今逾3周，陳茂波稱留意到市場穩定下來，成交亦更為活潑。他說，現已建成但未發售的住宅單位約2萬多個，加上已取預售樓花同意書的單位約4萬至5萬個，在未來3至4年私樓一手市場料有11萬伙供應，認為在供應充足下，撤辣是恰當做法。

（23條立法）