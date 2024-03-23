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垃圾徵費14處所4．1試行 議員環團同批太少

【明報專訊】垃圾徵費延至8月1日實施，政府選定14個處所於4月1日起「先行先試」，包括政府大樓、公屋、私樓、商場、院舍和食肆。有參與計劃餐廳的經理稱垃圾徵費遲早推行，先行計劃可讓員工提早適應，但不會特別調配人手分類垃圾。有立法會議員及環保團體均認為，先行計劃試點太少，甚至沒涵蓋所有政府部門及環保署辦公室所在的建築物，擔心難反映實際情况。

根據環境及生態局向立法會提交的文件，「先行先試」計劃4月1日起實施，環保署會向所有試點免費提供指定垃圾袋及標籤，過程中會蒐集運作數據及不同持份者意見，檢視他們對實行收費準備程度及可能遇到的問題，擬5至6月向立法會環境事務委員會交代報告。

涵私樓公屋院舍食肆政府合署

14個處所包括西九龍政府合署、房協轄下荃灣滿樂大廈安寧樓、房委會轄下柴灣連翠邨、九龍城私樓成龍居、深水埗兩幢「三無」大廈、大埔及屯門兩個商場、屯門兩間院舍，以及大家樂金鐘海富中心分店等4家食肆（見表）。

房屋署表示將於連翠邨加強宣傳及解說，鼓勵居民積極參與。房協表示已為滿樂大廈安寧樓租戶及清潔承辦商舉行簡介會，早前亦教育居民認識徵費措施和目的，會加強培訓前線職員。參與計劃的食肆旺角鋿晶館，其經理陳先生表示樂意參加，因可免實施徵費時「手忙腳亂」，但不會特別安排人手分類回收。他說酒樓每日棄置3次垃圾，料一日需用9個100公升及3個50公升指定袋，主要棄置廚餘、餐枱紙及點心紙等。

食肆稱助適應 有院舍員工不知情

參與計劃的私營安老院屯門嘉濤耆樂苑，有前線員工昨稱暫未獲集團告知，不知院舍參加先行計劃。該職員說院舍垃圾以「尿片最多，仲有細細件嗰啲」，難回收，棄置垃圾前也沒特別分類。

立法會環境事務委員會主席劉國勳認為，參與先行計劃的處所類型雖然豐富，但數目太少，以住宅為例，整體參與戶數不足1000，與10年前政府於7個大屋苑、涉及1萬戶的試點計劃完全不能比較；而政府大樓更只得西九龍政府合署參與。他建議政府擴大先行範圍，並增加最少一個月「全民演練」。

綠惜地球認為，先行計劃未涵蓋學校、大型公園、政府宿舍、康樂設施、診所、醫院、酒店等，難評估大型設施及特殊垃圾棄置情况；而計劃亦無涵蓋環保署辦公室所在的建築物，難予市民信心。綠領行動同樣認為試點太少，亦未涵蓋大型屋苑。

明報記者

（垃圾徵費）

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