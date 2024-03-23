性罪行查核擴私補運動教練 分階段涵義工現有僱員 警擬設網上申請應對需求

明報記者 施晉宇 張煒明

最快第三季推 首階段涵多單獨接觸者

據了解，當局最快今年第三季落實​第一階段，擴大查核機制至「準自僱者」；當局憂查核機制系統未有足夠承受能力，故以風險為本形式，優先涵蓋多單獨接觸、風險較高者。消息稱，當局認為義工或涉單獨教授、過夜訓練或交流活動，團體未必熟悉所有義工，故機制需擴展至義工，惟本港有逾50萬登記義工，憂若首階段涵蓋義工，或導致無法查核較高風險者的性罪行紀錄，故有待首階段實行約一年，參考相關經驗後才擴展至義工。至於​第三階段則未有具體時間表，考慮到部分僱主已有措施查核僱員定罪紀錄，或僱主對現有僱員及自僱者有一定信任，故最後階段才會擴大至所有現有僱員及自僱者。

消息：自願性質 顧慮私隱可拒

政府發稿表示，政務司長陳國基昨主持兒童事務委員會第二十次會議，政府代表向委員介紹擴大查核機制涵蓋範圍安排，考慮到法改委轄下性罪行檢討小組委員會前年的建議，就分階段擴大範圍至現有僱員、自僱者和志願工作者，聽取委員意見。政府表示會加快優化查核機制，確保有足夠承受能力，減低兒童和精神上無行為能力者受性侵風險。

至於坊間擔心性罪行紀錄被濫用，消息稱機制仍屬自願性質，由僱主評估個別工作或活動風險，再決定需否查核，再由僱員或義工自行申請；若僱員​​或義工憂慮私隱問題，大可拒絕申請相關紀錄。

兒童委會成員倡擴至非本地人

兒童事務委員會委員黃樂妍表示，不少研究證實兒童被侵犯後，自殺或患抑鬱症風險增加，影響身心發展，故贊同機制擴大範圍，形容「社會初心均是保護兒童」。她認為通關後來港工作的非本地人增加，而現時機制只涵蓋港人，故建議當局與海外機構商討，簡化非本地人申請紀錄的手續，方便日後擴大查核機制至非本地人。

身兼兒科專家的委員葉柏強形容，擴大查核機制涵蓋範圍屬好事，日後更容易找出不適合或高風險者，避免與年紀小或精神上無行為能力者獨處。

擬多5警署設套取指紋服務

消息人士表示，大部分委員昨關注擴大查核機制涵蓋範圍後，「一下子有數倍相關者到警署申請性罪行定罪紀錄」，當局在「硬件」上能否配合。據了解，警方正優化查核機制的電子系統，擬建立網上申請平台，讓公眾透過網上平台遞交申請表格和相關文件、查詢申請處理進度及繳交申請費用等。

現時市民申請性罪行定罪紀錄，只能到灣仔「性罪行定罪紀錄查核辦事處」套取指紋。據悉，警方計劃在北角、油麻地、牛頭角、屯門及荃灣共5間警署增設24小時套取指紋服務，申請人可預約採指紋，料有助節省申請時間，應對擴大範圍後申請大增。消息指出，當局擬再諮詢公眾，蒐集對擴大機制涵蓋範圍的意見。

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