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外交公署轟美加日「指手畫腳」

【明報專訊】繼英、美、澳等國後，加拿大全球事務部對香港迅速通過《基本法》23條立法表示深切關注，並質疑控罪定義空泛、缺乏獨立監察機制等。中國外交部駐港特派員公署強烈譴責和堅決反對美、加、日等國家和政治人物對23條「指手畫腳」，強烈敦促他們立即停止以任何形式干預香港事務和中國內政；中國駐多國大使館也接連發聲明反駁外國批評。

聯合國人權理事會前日在日內瓦舉行會議，據本報統計，會上有朝鮮、白俄羅斯、南蘇丹等表態支持北京，反對西方干涉香港事務等中國內政；美國和歐盟12個國家和地區關注香港人權狀况或23條的影響（見表）。

加拿大全球事務部昨發聲明稱，關注香港新的國家安全法律會進一步偏離合乎比例、透明度及向公眾問責的國際標準。加方表示認同香港有權立法處理合理的國家安全考慮，但質疑23條無保障《基本法》下人權和自由，也憂慮進一步加劇國安法的寒蟬效應。

駐港外交公署昨反駁稱，23條規定符合國際法，批評個別國家政客對該國國安法律多而廣視而不見，卻對香港立法無理抹黑，批評是「赤裸裸的虛偽雙標」。中國駐加、駐美、駐日、駐英大使館及駐歐盟使團亦先後發稿，當中駐美大使館重申，外國機構、企業、人員的正常活動將受法律充分保護，「境外干預」的定義考慮了特區實際情况，「合理合法、無可非議」。

另外，外交部駐港特派員公署繼早前致函美國《華盛頓郵報》後，又致函美國《華爾街日報》，反駁該報社評稱23條立法後到香港「更危險」的說法，批評西方傳媒唱衰，影響外界對香港印象。

（23條立法）

相關字詞﹕外交部駐港特派員公署 聯合國人權理事會 加拿大 23條立法

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