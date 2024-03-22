夏寶龍深圳晤23條立法團隊 劉兆佳分析：中央表謝意 提醒續防攻擊

【明報專訊】立法會周二通過《基本法》23條本地立法，港澳辦主任夏寶龍昨日在深圳會見特首李家超和主責立法的律政司及保安局官員，聽取政府匯報立法工作，並接見多名立法會議員和行政會議成員。政府會後發稿稱，李家超說通過立法是「愛國者治港」的光榮成績，為香港建好安全屏障。全國港澳研究會顧問劉兆佳分析，會面旨在表達中央對負責立法團隊的謝意，同時提醒應對西方國家隨之而來的攻擊和抹黑。
夏寶龍昨日上午在深圳聽取李家超匯報政府工作，並會見主責23條立法的政府官員，包括律政司長林定國、保安局長鄧炳強、保安局常秘李百全、保安局副秘書長廖李可期、律政司法律政策專員梅基發、律政司法律草擬專員林少忠及署理律政專員蕭敏鏇。李家超在會上匯報23條立法工作，表示完成立法後香港建好安全屏障，鞏固「由亂到治的護土牆」，未來可以全速、全力發展經濟和改善民生。
李家超：愛國者治港的光榮成績
昨午夏寶龍接見立法會主席梁君彥等多名立法會議員，建制派「班長」廖長江、內委會主席李慧琼、新民黨主席葉劉淑儀、民建聯主席陳克勤、工聯會會長吳秋北、經民聯副主席林健鋒等在席。
議員在席 獲讚表現
據悉會面歷時逾兩小時，夏寶龍讚揚行會及立法會在今次立法的表現，雙方並就立法後如何發展經濟等交流。與會的行會成員湯家驊表示會上主要談論23條立法，夏寶龍感謝他們支持立法工作。
劉兆佳表示，夏寶龍近日一直留在深圳觀察及關注23條立法工作，隨着順利完成，便接見主事官員表達感謝。劉認為23條立法在短時間內通過，負責官員頂住西方國家的壓力和威嚇，義無反顧推進立法，相信中央感欣慰，遂接見官員為他們打氣。對於中央官員以往甚少接見公務員，他說23條立法別具歷史意義，一眾官員「無人掉隊」，估計因而有今次安排。
香港民意觀察研究中心於3月12日至18日，透過音頻電話隨機抽樣成功訪問649名年滿18歲香港市民，調查結果顯示，超六成受訪者認為完成23條立法後，香港應聚焦發展經濟、改善民生。