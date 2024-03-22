夏寶龍深圳晤23條立法團隊 劉兆佳分析：中央表謝意 提醒續防攻擊

夏寶龍昨日上午在深圳聽取李家超匯報政府工作，並會見主責23條立法的政府官員，包括律政司長林定國、保安局長鄧炳強、保安局常秘李百全、保安局副秘書長廖李可期、律政司法律政策專員梅基發、律政司法律草擬專員林少忠及署理律政專員蕭敏鏇。李家超在會上匯報23條立法工作，表示完成立法後香港建好安全屏障，鞏固「由亂到治的護土牆」，未來可以全速、全力發展經濟和改善民生。

李家超：愛國者治港的光榮成績

昨午夏寶龍接見立法會主席梁君彥等多名立法會議員，建制派「班長」廖長江、內委會主席李慧琼、新民黨主席葉劉淑儀、民建聯主席陳克勤、工聯會會長吳秋北、經民聯副主席林健鋒等在席。

議員在席 獲讚表現

據悉會面歷時逾兩小時，夏寶龍讚揚行會及立法會在今次立法的表現，雙方並就立法後如何發展經濟等交流。與會的行會成員湯家驊表示會上主要談論23條立法，夏寶龍感謝他們支持立法工作。

劉兆佳表示，夏寶龍近日一直留在深圳觀察及關注23條立法工作，隨着順利完成，便接見主事官員表達感謝。劉認為23條立法在短時間內通過，負責官員頂住西方國家的壓力和威嚇，義無反顧推進立法，相信中央感欣慰，遂接見官員為他們打氣。對於中央官員以往甚少接見公務員，他說23條立法別具歷史意義，一眾官員「無人掉隊」，估計因而有今次安排。

香港民意觀察研究中心於3月12日至18日，透過音頻電話隨機抽樣成功訪問649名年滿18歲香港市民，調查結果顯示，超六成受訪者認為完成23條立法後，香港應聚焦發展經濟、改善民生。

（23條立法）