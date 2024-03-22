至下月底逾30盛事 貴客紛臨 國泰稱商務客需求強勁 酒吧業料生意增兩成

根據盛事年表，「ComplexCon香港」今起一連3日在亞博館舉行，緊接23至24日會於中環龍和道舉行「三項鐵人世界盃」，亦有12項會議論壇及藝術活動等展開；下月會有20項大型活動，包括4月5至7日舉行的香港國際七人欖球賽；另有11項是貿發局有份主辦的展覽會，包括香港奢侈品包裝展、香港國際創科展。

「裕澤」論壇多望族嘉賓

本月27日將舉行第二屆「裕澤香江」高峰論壇，政府昨公布演講嘉賓包括身兼新世界行政總裁的香港財富傳承學院主席鄭志剛、Chanel控股家族成員David Wertheimer、意大利知名服裝品牌Zegna家族成員Angelo Zegna、小鵬汽車副董事長兼總裁顧宏地、東潤公益基金會創始人孔東梅（已故領導人毛澤東外孫女）。

今屆「裕澤香江」圍繞四大主題，包括經典品牌與傳承、綠色科技、慈善及財富傳承，以及探討家族辦公室發展的「創富跨世代經驗分享」。政府表示，期望通過舉辦論壇向全球投資者展示如何善用香港的戰略位置和獨特優勢，在全球經濟不確定當中發掘新機遇。

首屆《財富》創新論壇會於3月27至28日在香港瑰麗酒店舉行，將有8場專題討論，逾60名演講嘉賓出席，探討科技、金融、人才及能源等重要議題，並分析亞洲區投資機遇，講者包括沃爾瑪國際業務總裁兼首席執行官Kathryn McLay。

《財富》創新論壇逾60猛人

香港酒吧業協會主席錢雋永向本報稱，相信連串盛事可帶動酒吧業銷情。他說，過往曾來港的內地客料有兩成會重臨，而高層次的會議展覽可吸引高消費力的商務客人到酒吧消費。他認為盛事絕對有助酒吧生意，「無端白事人家不會主動來」，透過不同活動可令旅客重覆來港。

消息：中環灣仔高級酒店旺場

業界：本月較早時間市道較弱

有消息指出，中環及灣仔一帶的高級酒店近日旺場。美麗華集團首席營運總裁陳宗彝表示，目前入住率維持九成以上，但本月較早時間市道較弱，至月中仍「冇乜着落」，房價需減低10%至15%以維持入住率。他說4月是「展覽月」，商務客大多應提前一至兩個月訂房，但下月訂房情况「好靜」，料商務客比例未必能維持一半。

國泰航空顧客及商務總裁劉凱詩預計，市民出行需求於復活節假期前逐漸增長，特別是長途航線；隨着不同會議展覽在港舉行，商務客來港需求亦會持續強勁。

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