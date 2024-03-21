財會明審 沙田T4公路撥款存暗湧

議員質疑貴兼非必要 運物局約見解釋

T4主幹路工程接駁城門隧道公路、青沙公路與沙田路，造價估算71.6億元，較2006年的工程估計11億元大增5倍多，多名議員早前批評昂貴。運輸及物流局昨約見各板塊議員，進一步解釋工程必要。消息人士表示，當局理解一眾議員對項目有關注，故把握最後時間與議員交流。對於是否獲足夠支持，他說「暫時不作確切評估」，暫時未有計劃擱置撥款申請。

綜合多名立法會議員說法，各板塊仍有議員對項目造價及必要性有保留，認為撥款面對暗湧，若只能低票通過甚至不能「數夠票」，當局可能撤回項目。財委會主席陳振英表示，暫未接獲政府通知抽起撥款申請。本報昨向運輸及物流局查詢，一旦未獲足夠票數會否暫緩或抽起，有待回覆。

田北辰批沙田繞道無時間表

部分議員已表明不會支持撥款，其中香港新方向張欣宇引述政府表示，興建沙田繞道後，大埔公路沙田段容量足以承載未來車流量，不會塞車，他認為沒必要以高昂造價興建T4主幹路。實政圓桌田北辰批評，政府遲遲未交代沙田繞道興建時間表，認為影響T4主幹路分流成效，將投棄權票。

多個黨派尚未敲定投票立場。「G19」召集人建測規園界議員謝偉銓表示，內部仍未討論投票取向。他關注造價大增，區內正做其他公路改善工程，反問T4是否必要，「尤其是急切性，大家對於錢都很關注」。至於當局應否暫緩撥款，他說交由政府考慮。

工聯表態支持 多黨未定立場

民建聯副主席陳恒鑌憂慮，T4工程十分複雜，最終或超支。他說，黨內有支持聲音，最終投票意向黨團將再開會確定。新民黨主席葉劉淑儀認為，項目造價約20年間急升至70多億元是太貴，但不會反對撥款。自由黨主席邵家輝及經民聯副主席林健鋒均稱黨內未決定是否支持，稍後將討論。

工聯會梁子穎稱該會傾向支持撥款，興建T4主幹路應付日益增加的車流量。他說工聯會今日將與政府會面，要求盡量壓縮造價，並因項目橫跨東鐵線，希望能減少施工對鐵路影響。

政府早於2006年10月首次就T4工程計劃刊憲，惟未獲沙田區議會支持而擱置詳細設計工作。當局計劃在財委會批准撥款後展開工程，預計約6年內完成。