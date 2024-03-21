美企看中空運樞紐地位 作亞洲首站

研樂齡科技內企 稱港基礎設施完善

總部設於矽谷的百圖生科，是由內地搜索引擎百度創辦人李彥宏與前副總裁劉維於約4年前成立。作為現任行政總裁的劉維稱，視本港為未來數年發展的「橋頭堡」，借助本港數據交流、知識產權及國際聯繫優勢。他稱公司會在港設全球生態創新中心，冀加快醫藥健康等領域的前研蛋白質應用和成果轉化，已開始在港租用辦公室，現未能確定招聘人員數量，料未來3年會持續加大在港投資，推動公司中美合作伙伴來港。

第二批19間重點企業中，14間來自內地，包括總部位於深圳的「優必選」。其亞太區總裁譚旻稱，民生服務是公司核心業務，香港老齡化問題日益嚴重，公司正與港府、本地大學及社福機構合作，聚焦樂齡科技市場，並將在港成立研究院，5年內計劃建立逾200人的團隊，集中智慧物流及樂齡科技等研究。優必選去年在港交所主板上市，被問到為何再落戶香港，譚旻稱本港用作研發的基礎設施完善，匯聚全球人才方面亦具得天獨厚優勢。優必選截至去年底累計有2100多項機器人及人工智慧專利。

至於去年初已在科學園開設亞太區總部及研發中心的「優銳醫藥」，其創始人兼首席執行官Mark Lotter表示，落戶香港有助公司擴展亞太區及大灣區市場業務。從5年計劃而言，他透露預計投資約1億元在港擴展業務，初步計劃由20至30人成立研發藥物團隊。他認為本港有全球著名的學者和研究人員，加上港府對研發支持，料有利公司臨牀試驗。