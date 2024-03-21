引進辦第二批19間七成內地 陳茂波料數月再有新約 來港重點企業：23條助營商穩定

李：兩批50間帶來逾400億投資

簽約儀式昨在政府總部舉行，其中19間屬第二批來港營運或擴展業務企業，當中14間來自內地；其餘6間是去年未有出席儀式的首批企業。李家超形容，是次簽約儀式對本港創科發展是重要一步。陳茂波稱，在社會各界與重點企業支持下，相信本港邁向成為亞洲以至全球創新和卓越技術的燈塔，本港會持續支持創科研發及推動再工業化等。前年《施政報告》提出成立引進辦，目標2027年或之前吸引最少100間重點企業來港營運或擴展業務，去年首輪引入30間。

總部設於美國的國際物流支付平台PayCargo，亞洲區商務總監羅日昇認為，23條立法令本港營商環境更穩定，公司作為金融科技業界，而香港是全球最大空運樞紐，亦有成熟金融體系及可靠司法制度，故以此作為亞洲發展首站。羅稱留意到地緣政治緊張局勢，但公司許多顧客在內地均有業務，內地亦是其顧客的最大市場，作為提供物流解決方案的企業，期望本港成為穩定平台，讓公司在港及其他地方發展。

生科企：港與內地全球關係是重要依託

近年西方國家推出限制內地科企發展政策，被問到是否借助本港作為企業發展「突破口」，於美國矽谷創立的百圖生科，行政總裁劉維形容國際社會總是「風雲變幻」，但合作於科技領域仍是主流，尤其生命科學研發領域，舉例公司在矽谷及北京均設研發中心，顧客遍佈歐美及亞洲等。他期望業界盡量善用全球技術和市場，而本港與內地及全球的關係，在公司發展過程中是非常重要的「依託」。

劉維又說，在通過23條後翌日來港感高興，形容完成立法「絕對是個非常好的消息」，有助帶來更穩定國安環境；對企業而言，確保國家安全及區域安全，對企業長治久安的發展亦有很大幫助。

醫企稱新例提供引資「確定性」

被問到23條會否影響營商環境，於上海創立的「優銳醫藥」，創始人兼首席執行官Mark Lotter稱，不論哪個國家通過什麼法律，業界關注點都是吸引資金的「確定性（certainty）」，而他認同相關法例能為業界提供「確定性」。總部設於深圳的「優必選」，亞太區總裁譚旻認為，本港作為國際城市，政府為所有公司及人員提供安全及可持續的環境發展屬必須條件，而立法亦為在港拓展業務的企業提供穩定環境。

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