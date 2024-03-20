法改會2014倡廢「例外罪行」 反修例後政府明言「短期內不宜」

兒童事務委員：少年犯應獲機會更生

本報向多名兒童事務委員會民間委員查詢有關廢除例行罪行的看法，部分人稱未及研究，其餘於截稿前未有回覆。委員之一、醫生王曉莉說，原則上在可行情况下，應倡議少年犯有機會獲教育、更生及融入社會。律師會及大律師公會未回覆。本報上周向社福界議員狄志遠查詢，他稱無為意該修訂。

據現行《刑事訴訟程序條例》，若法庭判處非例外罪行被告不多於兩年監禁，可頒令判以緩刑。在23條的小部分罪行中，最高刑期介乎3個月至3年。23條立法後，危害國安罪行不能判緩刑。

翻查英國《國家安全法》及反恐法例，前者無明文限制法庭判處緩刑；英國量刑委員會指引談及部分反恐罪行，亦有提到可判緩刑的考慮因素。英國過去有零星反恐案件被告獲判緩刑，例如2015年一名英國女子向在敘利亞的聖戰分子男朋友匯款1000英鎊，被判監21個月、緩刑兩年（見表）。

司法機構2012內部諮詢 八成撐廢除

法改會2014年建議廢除「例外罪行」類別，當時報告引述司法機構2012年諮詢處理刑事案的法官及司法人員，八成回應者贊成全面或部分撤銷限制，理由是1）法庭酌情權不應受限制，2）該限制對嚴重罪行是多餘，對較輕微罪行又令法庭判處緩刑受掣肘。

時任律政司長袁國強2014年在立法會回應說，當局對法改會建議持開放態度。保安局2019年6月24日回覆司法及法律事務委員會也說，正檢視罪行趨勢和建議影響，協調政府立場。

保安局：罪案趨勢逆轉 不欲誤解可輕判

保安局其後在2021年回應稱，法改會建議在社會相對平穩時作出，但2019年6月後暴力事件及騷亂「徹底逆轉」罪案趨勢。局方說，「例外罪行」是刑法中最嚴重及暴力罪行，即使出發點非刻意，「廢除全部罪行會向公眾傳遞錯誤的信息，意味現在這些罪行的罪責不再嚴重，可以輕判」。司法機構回覆本報查詢時說，2012年後未再內部諮詢例外罪行之議題。

行會成員湯家驊說，很難說因個別罪行刑期輕微，就可容許法庭判處緩刑，法理上未必說得過去。

（23條立法）