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聯國指人權倒退英促保障自由 外交公署斥英人權「不光彩」

【明報專訊】立法會通過《基本法》23條立法，聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Turk）和英國外相卡梅倫先後發聲明，分別批評立法過急和對香港法治、自治及權利有深遠影響。外交部駐港特派員公署於卡梅倫發聲明約兩小時後反駁，以「干預阻撓注定徒勞無功 殖民舊夢可以休矣」為題發聲明，斥卡梅倫抹黑、貶損民主法治。

公署表示，條例完全不影響香港依據《基本法》享有高度自治，不減損香港居民的權利和自由。公署又指英國至少有14部國安法律，包括2023年推出的新《國家安全法》，「英國自身人權紀錄並不光彩」。

特首李家超昨日回應記者提問時表示，不同國家或者地區也會按安全風險很急切地通過法例處理，舉例指美國的《愛國者法案》，美國參眾議院各用一日通過法例。

卡梅倫於香港晚上時間11時許發聲明稱，23條對香港法治、自治及權利影響深遠，認為法案寬鬆地定義國家安全及境外干預，對包括領事館在內的國際組織缺乏確切性，會加深自我審查的風氣，促請香港尊重《基本法》下自由權利，維護高度自治及法治。

蒂爾克昨晚譴責（deplore）香港加速通過新法案，形容是「香港在保障人權上的倒退」。高專辦及聯合國專家曾就草案向港府提出嚴重關注。蒂爾克質疑23條條文含糊且定義廣，令言論自由、集會自由及資訊流通等受國際人權法保障的相關行為「變成罪行」。

多外媒報道立法 《紐時》指增打壓權力

多家國際傳媒在條例通過後均以快訊等報道，並普遍負面角度提及審議加速通過及內容嚴苛。其中《紐約時報》報道形容法案以超常（extraordinary）速度通過，令當局有更多權力打壓反對聲音，終結數十年的抵抗（public resistance）；彭博社指《維護國家安全條例草案》是1998年首屆立法會以來最快通過的政府法案，並引述有評論指新法會限制經濟議題的公開討論。

（23條立法）

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