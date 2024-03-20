葉劉：倘03年通過 料無佔中反修例 張宇人：自由黨完成「歷史包袱」

葉劉淑儀昨在二讀辯論時表示，若2003年已就23條立法，相信2014年不會出現「佔中」，並批評外媒將之美化為「雨傘東西」，而2019年出現更「駭人聽聞的暴力行為」，意圖推翻政府、將香港分裂出去，反映今次立法較21年前肩負更大責任。

2003年23條立法掀起民憤，葉劉淑儀同年6月請辭，時任特首董建華則於9月撤回草案。昨被問到個人感受，葉太會後說「雖然當年未能成功立法是有些遺憾，但很高興在我的有生之年，有兩次機會參加立法工作，而且在21年後見到立法成功」。她又說，由於2019年的暴力事件，與2003年相比，現在社會對23條立法有更廣泛共識。

當年政府準備就23條立法提交立法會恢復二讀前夕，時任自由黨主席田北俊臨陣倒戈反對立法，並辭任行會成員，當局最終撤回法案。田北俊前年退黨，現在自由黨表明支持立法，黨魁兼飲食界立法會議員張宇人昨在全體委員會審議環節時表示，這個議會「除了可以參與23條立法，完成我們自由黨一個歷史的包袱和歷史使命，亦看到很多好的事情發生」。

（23條立法）