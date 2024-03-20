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議員發言守時 多倡立法後續宣傳 狄志遠稱放心發展「如鷹展翅」 謝偉俊盼執法嚴謹專業

【明報專訊】立法會昨在主席豁免12天預告期下，舉行特別會議審議23條立法的《維護國家安全條例草案》。二讀辯論昨早9時開始，歷時6.5小時，據本報統計，除了議員廖長江在開首以法案委員會主席身分發言約12分鐘外，包括他在內的88名議員在二讀辯論環節的個人發言時間介乎約1至6.5分鐘，逾七成（65人）5分鐘內完成發言。全體議員先後發言支持立法，包括自稱非建制派的新思維狄志遠表明「誠意支持23條立法」。多名議員期望政府在立法後繼續加強宣傳條例。

二讀辯論 七成發言不超5分鐘

根據程序，恢復二讀階段每名議員只可發言一次、限時10分鐘，據了解議員會前已接獲「溫馨提示」發言盡量不超過5分鐘。88名議員在該環節少有「超時」，23人發言多於5分鐘，其中兩人發言超過6分鐘，包括選委界江玉歡及何君堯。洪雯發言1分13秒，是眾議員最短。

狄志遠曾在今年1月政府將23條立法納入本年度立法議程時已表明不反對立法。狄昨在二讀發言中表示，同意立法屬歷史時刻，標誌國家安全受到保障，本港在國家安全基礎下可更放心發展，「如鷹展翅翱翔」。他歡迎政府多次表明法例會依兩份國際公約保障港人人權自由，認為完成23條立法不是結束，而是新開始；又說香港過去一段時間「在迷霧中摸索」，大家對前景失去信心，立法象徵「現在雲霧已散，大家是時候放下心中矛盾」，為下一代打造更美好生活。

謝指節奏空前 籲未來向市民解說

選委界謝偉俊說草案審議時間不少，但留意到節奏「的而且確是史無前例」，關注除了因為政府所言的「早一日得一日」，有否特別原因，希望將來市民可更充分明白掌握理由、為何要速戰速決。謝憶述，他曾在「佔中」期間在金鐘前線宣讀禁制令、曾想做《逃犯條例》法案委員會主席，但因「鬧出雙胞胎」未能成事，反映香港有就23條立法需要。他說未來更重要是向市民解說，在執法上嚴謹專業。

江玉歡：善良應長「牙齒」 否則軟弱愚善

選委界江玉歡形容香港正面對「沒有硝煙的戰爭」，涵蓋信息科技安全、糧食安全、太空安全等，發展經濟的同時，香港亦應透過立法保障國安，「真正的善良應當長出牙齒，不然就是軟弱愚善」。

多個政黨、政團昨日重申立場。民建聯主席陳克勤表示，建立全面維護國家安全的機制及架構是中央對香港的明確要求、亦是香港憲制責任，維護國安是保障香港行穩致遠最關鍵一環。工聯會會長吳秋北稱，目前外部勢力對香港仍虎視眈眈，立法「具重要性、必要性和迫切性」。G19召集人謝偉銓指有人擔心23條立法會影響人權、法治及一國兩制，不過草案弁言有列明，要堅持一國兩制、港人治港、高度自治方針，並沿用無罪假設、一罪不得兩審等原則。

自由黨在2003年23條立法曾在關鍵時刻敦促政府押後立法，自由黨黨魁張宇人昨稱，當年因社會有遊行示威而建議政府押後，但不知押後等於法例重新再來，自己揹了「歷史包袱很久」，高興昨終通過。

（23條立法）

明報記者

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