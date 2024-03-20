容海恩不擔心違法 「信丈夫負責任」

「香港議會」發起人袁弓夷涉違反國安法被通緝，容海恩昨回應記者提問時稱，23條法例十分清晰，不會誤墮法網，「無擔心過」。被問到有否向丈夫提供法律意見，她說留待對方自行處理，「總之我沒有這樣的問題」。

不知袁弓夷與夫有否合營生意

23條立法賦權保安局長禁止向指明在逃者租賃不動產、 合資或合伙成立企業。容海恩稱不知道丈夫與袁弓夷有否一同經營生意，或有否物業租賃關係，「留給家人自己處理關係和溝通程度，始終是他爸爸，妻子的身分真的很難講太多，希望他自己明白」。

袁彌昌早前表示，不認為與父親聯絡構成犯罪。容海恩稱，即使與在逃者一般交流，也要視乎內容，難言何謂有問題。她舉例：「send個圖話早安，有無問題呢？我相信一般人都認為無問題，我相信法官都會認為無問題。」她認為，若有親友正遭通緝，便要提高意識小心處理，需認知23條立法後或要面對後果，「自己的親人牽涉了（被通緝），自己都會小心，尤其是現在法例通過之後，不清楚的地方要問律師，或者再要小心點財產處理」。

（23條立法）