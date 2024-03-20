保六成議員在席 助理廳外記錄出入

立法會會議平日較少市民旁聽，昨日特別大會則有逾50人旁聽，會議甫開始，多人已倒頭大睡。旁聽者中午時分結隊外出，記者問是否一同前來及為何旁聽會議，他們皆耍手不回應；被問到是否知道昨日審議內容，也沒回答。

何永賢扣紫襟花 女議員穿紫外套

23條恢復二讀之時，除立法會主席梁君彥外，88名議員均有發言，平均每人發言約4分20秒，至下午3時40分左右全部人完成個人發言，整個二讀辯論歷時6.5小時。其後進入全體委員會審議環節，全部發言的議員本身為法案委員會成員，主要回應政府提出的修正案內容，最終議案在晚上7時前三讀通過。

除了主事的律政司長林定國及保安局長鄧炳強於昨早9時已進場，大部分主要官員包括財政司長陳茂波、房屋局長何永賢等在二讀尾聲進入會議廳，其中何永賢在衣服扣上紫色襟花，呼應23條立法主題顏色。恢復二讀時，部分議員亦穿上紫色外套，包括選委界陳凱欣、新民黨陳家珮、民建聯葛珮帆。有議員帶同自製標語放在席前，民建聯陳勇標語寫上「國安 港安 家安 人人安 高質 高效 落實23條」，梁子穎則寫上「民主自由靠國安 人民幸福靠法律」。

（23條立法）