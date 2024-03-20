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要聞

保六成議員在席 助理廳外記錄出入

【明報專訊】立法會昨早9時召開特別會議處理23條立法，議員大部分時間留在會議廳內，未有如平日會議經常出入。據了解，建制派內部協調，昨會議至少要有六成議員在席，一眾議員要「輪休」，亦不鼓勵離開立法會大樓。記者所見，民建聯及工聯會均派議員助理在會議廳外記錄議員出入，對象包括兩黨及其他議員，據悉旨在避免太少議員在席，並防止有人「甩轆」未趕及發言。

立法會會議平日較少市民旁聽，昨日特別大會則有逾50人旁聽，會議甫開始，多人已倒頭大睡。旁聽者中午時分結隊外出，記者問是否一同前來及為何旁聽會議，他們皆耍手不回應；被問到是否知道昨日審議內容，也沒回答。

何永賢扣紫襟花 女議員穿紫外套

23條恢復二讀之時，除立法會主席梁君彥外，88名議員均有發言，平均每人發言約4分20秒，至下午3時40分左右全部人完成個人發言，整個二讀辯論歷時6.5小時。其後進入全體委員會審議環節，全部發言的議員本身為法案委員會成員，主要回應政府提出的修正案內容，最終議案在晚上7時前三讀通過。

除了主事的律政司長林定國及保安局長鄧炳強於昨早9時已進場，大部分主要官員包括財政司長陳茂波、房屋局長何永賢等在二讀尾聲進入會議廳，其中何永賢在衣服扣上紫色襟花，呼應23條立法主題顏色。恢復二讀時，部分議員亦穿上紫色外套，包括選委界陳凱欣、新民黨陳家珮、民建聯葛珮帆。有議員帶同自製標語放在席前，民建聯陳勇標語寫上「國安 港安 家安 人人安 高質 高效 落實23條」，梁子穎則寫上「民主自由靠國安 人民幸福靠法律」。

（23條立法）

相關字詞﹕二讀 23條立法

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