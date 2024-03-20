港澳辦：港開放自由度愈來愈高

港澳辦文章逾4000字，講述通過23條立法是落實特區維護國安的憲制責任，特區政府「敢於擔當、善作善成」完成法案，而立法會「盡職盡責、嚴謹專業」審議；立法充分尊重和保障人權，「打擊的是極少數危害國家安全的違法犯罪分子，保護的是絕大多數人的人權自由」，而兩條國際人權公約適用於特區的有關規定繼續有效，「香港的開放度、自由度將愈來愈高，聯通性、包容性將愈來愈強」，加快由治及興步伐。

中聯辦：立法築牢長治久安防護牆

中聯辦發聲明表示，立法築牢了香港長治久安和繁榮穩定的「防護牆」，由治及興前景更光明。駐港國安公署發言人表示，23條立法程序嚴謹規範，兼顧維護國安和保障權利自由及經濟發展的平衡。外交部駐港特派員公署表示，立法時充分考慮了香港高度自由開放、與國際社會聯繫緊密的實際情况，切實保護在港外國機構、組織、人員的正當商業行為和國際交往需要。

特區政府問責官員、商會、公營機構、政團、社團、紀律部隊等昨晚亦相繼發聲明或新聞稿，表態支持立法。

（23條立法）