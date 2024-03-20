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23條全票通過 周六生效 李家超：歷史時刻 梁君彥破例投票為「完美成績表」

【明報專訊】相隔21年，政府今年重推《基本法》23條立法，立法會昨日經過約10小時審議，以89票全票通過法案。特首李家超表示，法例將於周六（23日）刊憲生效，形容昨日是「香港的歷史時刻」，回歸26年後終履行特區憲制責任，此後將全神貫注發展經濟、改善民生。立法會主席梁君彥昨打破中立慣例投下贊成票，解釋立法關乎國家安全及福祉，認為是「特別情况、特別考慮」，冀能達成全票通過的「完美成績表」。

李：完成憲制責任 全神貫注經濟民生

立法會昨加開特別會議審議就23條立法的《維護國家安全條例草案》，經過約10小時討論，以89票贊成、沒有反對票，全票三讀通過草案。李家超在表決後出席會議發言，表示香港回歸26年後終於完成23條立法的憲制責任，形容昨日是特區政府和立法會「共同完成光榮使命的歷史時刻」。他會後表示立法保障社會安全和穩定，未來毋須分神，將全神貫注發展經濟、改善民生，政府亦會繼續解說法例及教育公眾。

條例將於周六刊憲實施。翻查以往法案，去年區議會改制的條例草案同是通過後4日刊憲，同年因應國安案件修訂《法律執業者條例》及《刑事訴訟程序條例》，則於通過後兩日刊憲。

鄧炳強：已安排密鑼緊鼓解說

保安局長鄧炳強在法案三讀時表示百感交集，既能看到「親生仔」出世，同時感慨23條經過多年折騰、嘗試和難產。他特別感謝各政黨、社團及友好團體在社會上做了大量解說工作，法案通過後不代表工作完成，當局已安排密鑼緊鼓的解說，繼續向社會推廣23條立法及其他國安事項，包括在網上提供相關資訊。

梁君彥昨打破立法會主席中立不投票的慣例，表決時投贊成票。他說今次並非普通本地立法，關乎國家安全和福祉，認為茲事體大，遂破例投票彰顯「國家安全、人人有責」。被問到會否影響早前決定加會及豁免恢復二讀辯論的公正性，他稱今次是「很大突破」，重申今次立法特別且重要，「全體議員這麼辛苦審議法案，大家意見一致投贊成票，我覺得今次完美審議值得我去投票，令我們有完美的成績表」。

立法會昨亦舉手通過政府提出的修正案，包括賦權特首會同行政會議就維護國安所需、更有效實施《港區國安法》包括國安公署的職責訂立附屬法例。商界（二）議員廖長江表示，樂見政府接受法案委員會成員意見，賦權當局制訂附例，確保將來遇到未能預計的國安挑戰時，有機制及時解決風險，以符合公眾利益。他強調附例不能超越主體法例的規管範圍，內容受立法機關制約，公眾亦有權提出司法覆核。

選委界議員簡慧敏認為，賦權特首會同行會訂立附例，做法行之有效、不是香港獨有，舉例新冠疫情期間政府也有訂立附屬法例。她說「先訂立、後審議」程序能讓立法機關審視條文是否正當及合理。

大律師會：信法律界續守崗位

律師會長：信平衡國安人權

鄧炳強回應二讀辯論時稱，國安風險可能突如其來，現無法預計，因此有需要授權政府訂立附例。他強調附例會由立法會以「先訂立、後審議」方式審議，立法機關可通過決議修訂，甚至廢除附例。

大律師公會回應稱知悉立法會通過草案，深信法律界會繼續謹守崗位服務香港。律師會會長陳澤銘說支持及歡迎立法會通過草案，深信執行條例上可在維護國安及保障人權之間取得適當平衡。

今次立法未有議員提出修正案。翻查2003年立法時，仍有建制、民主兩派議員角力，民建聯劉江華及自由黨劉健儀曾在法案委員會階段預告提出修正案。民主派當時則提出超過50頁、修訂50項條文的修正案。

明報記者

（23條立法）

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相關字詞﹕梁君彥 李家超 國家安全 維護國家安全條例草案 23條立法

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