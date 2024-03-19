推「藝聚香港」撐藝術盛事 酒店展覽套票吸內地高端客

3重點活動加新元素 旅客免費坐帆船遊維港

匯聚新晉藝術界菁英的Art Central本月28至31日重返中環海濱，展出各大畫廊當代藝術品，旅發局今年與大會合作，邀請6名本地藝術家以香港的多元文化和靈活變通的特色創作一系列作品，向來自各地觀眾展現香港的獨特魅力。

巴塞爾藝術展香港展會3月28至30日在會展舉行，旅發局與展會聯手在場內設「茶餐廳」，提供地道美食飲品如菠蘿包及奶茶等；配合已展開的「金庸百年誕辰紀念．江湖盛滙」，旅發局推出「金庸文化維港遊地圖」，當中介紹設於維港附近、沙田文化博物館等地點的金庸展覽資訊及雕塑位置，方便旅客市民重溫武俠經典，展開互動拜訪「俠士」之旅。

推廣方面，旅發局與內地旅社以內地消費者為目標，推出高端酒店連藝術展覽或藝文景區門票的旅遊套票，刺激旅客來港藝文遊；並會與內地航空公司合作，舉辦「藝術三月」機票抽獎計劃吸引旅客訪港消費。

旅發局稱今年推出全新藝遊海濱體驗，向旅客市民宣傳以維港為中心的各項世界級藝文活動。另本月24至31日推出「藝聚維港遊」，旅客可免費登上傳統中式帆船鴨靈號，由船上導覽介紹維港兩岸藝術盛事及主要藝文場所，每日會安排7班航程，航程60至90分鐘，逗留不逾90天的訪港客可到旅發局九龍旅客諮詢中心登記取即日船票。