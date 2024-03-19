推「藝聚香港」撐藝術盛事 酒店展覽套票吸內地高端客

【明報專訊】「藝術三月」連串活動陸續展開，旅遊發展局亦乘時推出「藝聚香港」，透過宣傳及支持多項國際藝術盛事於本地舉行，推動香港成為藝術界焦點。旅發局為「俠之大者—金庸百年誕辰紀念．江湖盛滙」及「Art Central」等3個重點藝文活動加入新元素，同時與內地旅行社合推高端酒店連藝術展覽或藝文景區門票的旅遊套票，吸引高消費客群。
3重點活動加新元素 旅客免費坐帆船遊維港
匯聚新晉藝術界菁英的Art Central本月28至31日重返中環海濱，展出各大畫廊當代藝術品，旅發局今年與大會合作，邀請6名本地藝術家以香港的多元文化和靈活變通的特色創作一系列作品，向來自各地觀眾展現香港的獨特魅力。
巴塞爾藝術展香港展會3月28至30日在會展舉行，旅發局與展會聯手在場內設「茶餐廳」，提供地道美食飲品如菠蘿包及奶茶等；配合已展開的「金庸百年誕辰紀念．江湖盛滙」，旅發局推出「金庸文化維港遊地圖」，當中介紹設於維港附近、沙田文化博物館等地點的金庸展覽資訊及雕塑位置，方便旅客市民重溫武俠經典，展開互動拜訪「俠士」之旅。
推廣方面，旅發局與內地旅社以內地消費者為目標，推出高端酒店連藝術展覽或藝文景區門票的旅遊套票，刺激旅客來港藝文遊；並會與內地航空公司合作，舉辦「藝術三月」機票抽獎計劃吸引旅客訪港消費。
旅發局稱今年推出全新藝遊海濱體驗，向旅客市民宣傳以維港為中心的各項世界級藝文活動。另本月24至31日推出「藝聚維港遊」，旅客可免費登上傳統中式帆船鴨靈號，由船上導覽介紹維港兩岸藝術盛事及主要藝文場所，每日會安排7班航程，航程60至90分鐘，逗留不逾90天的訪港客可到旅發局九龍旅客諮詢中心登記取即日船票。