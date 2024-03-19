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煙火無人機騷最快五一黃金周首演 配合節慶盛事 不固定日舉行

【明報專訊】《財政預算案》未來3年度向旅發局撥款9.71億元推動旅遊業及發展盛事統籌協調組，當中包括投放逾3.5億元在「幻彩詠香江」。旅發局總幹事程鼎一表示，在更新匯演前，局方會趁節慶和大型活動，定期辦不同主題及設計的煙火或無人機匯演，最快「五一黃金周」首演。旅發局今年亦會花5.17億元用於推動四大重點策略各項活動，包括舉辦和支持國際大型盛事等，他強調今年主軸是繼續推動旅客訪港，不止「打卡」，而是增加消費。

旅局今年5億推動重點活動 更新版詠香江料明年推

旅發局昨舉行傳媒午宴介紹未來一年工作。程鼎一透露，定期煙火及無人機匯演不會固定在每月同日舉行，主要是配合當月節慶、盛事上演，亦有機會多於一次，但基於安全和操作等考慮，煙火和無人機不會同場上演。據了解旅發局仍在探討「頭炮」是煙火還是無人機表演。至於更新幻彩詠香江，旅發局期望今年內訂立方案，料明年上半年推出，程指不論是在原有匯演增加新元素抑或重新設計，局方均會考慮。

旅發局稱期望新一年工作計劃能達至三大目標和願景：鞏固香港國際城市地位、加強旅遊樞紐角色、邁向高質量增長。至於由副財政司長領導的盛事統籌協調組，旅發局擔當「第一站聯絡窗口」角色，程透露已接獲10多個機構查詢，主要關注場地安排及能否獲資助等。

旅發局於2024/25年度獲6.65億元撥款，當中5.17億撥款會用於四大重點策略，包括繼續辦六大旗艦盛事，另「幻彩詠香江」佔1.15億，盛事統籌協調組佔3300萬，後兩者於25/26及26/27年度另共花3.06億。程強調在海外及內地推廣本地旅遊盛事會「提早做」，讓有意參與旅客可盡早計劃行程，亦讓本地業界如酒店及餐飲業可盡早籌劃配合。

稱廟街夜市受旅客歡迎 下月推次輪宣傳

拓展多元化旅遊體驗方面，旅發局稱會加強打造深度遊，持續加強「大城小區」，包括舊城中環、深水埗及西九龍的內容，當中下月會推出第二輪廟街宣傳；程鼎一形容重新打造的廟街夜市推出後深受旅客歡迎，旅發局會在第二輪宣傳延續特式佈置，加強廟街氛圍。

程鼎一又提到穆斯林旅客市場潛力大，一帶一路國家中有一半人口是穆斯林，旅發局將與業界合作加強穆斯林旅遊的基礎設施，推廣香港成為「穆斯林友善」旅遊目的地，如在餐飲方面邀請認證機構制訂穆斯林認證準則。

旅客數目方面，旅發局稱今年1至2月錄得780萬人次，相等於2018年同期73%，料全年訪港客人次達4600萬，按年增35%，旅客平均留港3.2晚，人均消費5800元。旅發局強調，會透過全方位推廣向旅客宣傳香港盛事活動和體驗，激發其來港意欲，引來「人氣」；抵埗後聯同業界提供各式旅遊體驗，刺激旅客消費製造「財氣」；再透過旅客親身分享訪港的「正評」，創造「名氣」。

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