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23條加會恢復二讀 爭今日通過 行會及6委會「讓路」改期 議員獲「溫提」發言盡短

【明報專訊】立法會今日加開特別會議，恢復二讀辯論《基本法》23條立法，預計最快同日三讀通過。立法會主席梁君彥昨日批准豁免條例草案恢復二讀的預告，由草案於本月8日首讀起計算，至恢復二讀不足半個月，為今屆立法會最快的一次，被問到社會討論會否不足，梁反問「有咩問題」，強調盡早完成立法是社會共識。今日原定舉行的行政會議及立法會6個委員會會議將「讓路」改期舉行。據了解，議員都接獲「溫馨提示」發言盡量不超過5分鐘，力爭最遲今晚完成立法程序。

保安局長鄧炳強上周致函梁君彥，請求豁免就23條立法的《維護國家安全條例草案》恢復二讀辯論及提出修正案的預告，梁昨決定批准，並於今日加會審議。特別會議由早上9時開始，只會處理《草案》立法程序，不會處理其他事項。梁君彥昨稱經過詳細考慮並與秘書處安排，認為今日召開特別會議較穩妥，「能夠集中處理這條例，讓議員、官員大家聚焦做好這法案」。

首讀至恢復二讀相隔11天 本屆最快

根據程序，在恢復二讀及三讀辯論每名議員只可發言一次，時限分別為10分鐘及3分鐘，在全體委員會審議階段議員發言最長5分鐘，次數則不限。《草案》最快今日可三讀通過，梁君彥稱沒有預計審議所需時間，討論亦不設時限。

《草案》於本月8日首讀，到今日恢復二讀辯論相隔11天，時間較2003年23條立法（草案其後撤回）、2021年新選舉制度及去年區議會改制法案快（見表），也是今屆立法會由首讀到恢復二讀時間相距最短的法案。被問會否擔心社會討論不足，梁君彥反問「有咩問題呢？」他說，法案委員會討論公開，社會可以提出意見，「我見到報章、電視都是有很正面評論，所以『早一日得一日』是大家的共識」。

憂否社會討論不足 梁：共識「早一日得一日」

原定今早舉行的行政會議例會，政府表示由於部分身兼立法會議員的行會成員需出席特別會議，故不舉行會議。立法會今日原定6個委員會分別開會，包括民政及文化體育事務委員會、工商及創新科技事務委員會等，亦會「讓路」改期。

未答投票意向 狄志遠：關心的問題已充分討論

選委界別議員江玉歡表示整體支持23條立法，認為法案委員會審議認真仔細，所以今日發言不會再斟酌條文細節，並期望完成立法後，當局繼續宣傳和教育公眾。自稱非建制派的新思維狄志遠昨未有回應投票意向，他認為今次立法程序較急促，「可能源於大家希望盡快做好件事」，不認為立法過程粗疏。他說自己關心的問題已有充分討論，政府亦有解說，期望當局未來加強公眾教育，以免社會對法例有誤解。

（23條立法）

明報記者

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