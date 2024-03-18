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被頒令須上月中前清拆 塌泥山坡4屋僭建物仍在

【明報專訊】紅山半島所在斜坡山泥傾瀉，松柏徑臨海獨立屋第70、72、74、76號繼而被揭有嚴重僭建，同時70、72及74號亦被揭佔用官地。據屋宇署發出的「釘契」文件，4間屋去年9月22日被頒下僭建物清拆令，清拆工程須於通知發出起150天內完成，即上月中旬屆滿。本報記者先後於1月底和昨日重訪紅山觀察，4屋的僭建物仍存在，本報就4屋的清拆僭建物和斜坡復修進度於上月初向屋宇署和地政總署查詢，正待回覆。

董建華親戚物業涉違規 未見釘契

本報對比多張航拍圖，留意到4屋中，一直只有72號設置棚架，今年1月的相片可見，棚架已延伸至政府斜坡一帶；屋宇署去年回覆本報查詢時，提及該屋有一個非法新建水池，以及在最低一層平台僭建一層地庫，該兩處於1月時已搭棚，估計有工程進行中。其餘3屋則未見有明顯施工迹象，但昨日所見，第70號屋游泳池前方的一部分平台已拆除。

另外，本報去年10月底報道，屋宇署證實部分名人持有的松柏徑獨立屋亦涉僭建或霸地，包括科技園公司主席查毅超的148號屋、前特首董建華的外甥女金昌玲與丈夫姚允仁的第138號屋、李錦記集團第四代後人李惠民和李惠雄的第40和66號屋；當時屋宇署稱會發出清拆令和通知並釘契。惟經多月跟進，本報僅搜索到其中3屋的釘契文件，未見第138號屋的釘契文件，本報已向地政總署和屋宇署查詢，正待回覆。

根據屋宇署1月發出的釘契文件，66號屋的違規事項達14項，屋宇署要求須於150天內完成工程。至於第40和148號屋則分別有5項和3項違規，包括加建搭建物等，須於60天內完成工程。本報昨日到場觀察，並對比去年的航拍相片，見第66和138號屋與早前一樣正進行工程，第148號屋設置了棚架，第40號屋未有搭棚等施工迹象。

相關字詞﹕偵查報道

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