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紅山72間釘契 32涉僭建樓層 多仍未遵令清拆 測量師：若挖較深或有沉降風險

【明報專訊】港島大潭豪宅紅山半島去年9月發生山泥傾瀉，被揭發多間臨海獨立屋涉僭建及非法佔用政府土地。事隔半年，本報記者追查屋宇署網頁和土地註冊處資料發現，屋宇署至今已向72間獨立屋發出清拆令，最多一間涉及16項違規，包括在天台加建搭建物、拆卸結構牆，甚至僭建兩層地庫。記者統計不同類別僭建事項，發現有多達32間屋涉僭建樓層。記者昨再到紅山半島觀察，大部分獨立屋的僭建搭建物仍未移除。有測量師分析，上址獨立屋的僭建情况多為挖掘地庫，若挖掘較深或有沉降風險，甚至會破壞原有去水排水系統，建議政府盡早檢視和執法。

明報記者 陳亦瀅

紅山半島發生山泥傾瀉後，屋宇署和地政總署聚焦巡查臨海一帶獨立屋，去年12月底公布發現有29間屋同時涉僭建及佔用官地，40間涉僭建，1間涉佔地。本報記者經多月搜索，發現屋宇署先後於去年9月22日、12月6日及今年1月24日合共向72間屋發出清拆令並送達土地註冊處在業權註冊紀錄登記（即釘契），包括位於山泥傾瀉範圍的松柏徑70、72、74及76號屋（見另稿）。根據清拆令，各獨立屋須於清拆令發出日期起計30至90天內展開工程，並於60至150天內完成工程。

16號屋涉16違規最多 向下加建兩層

綜合而言，72間屋分別有1至16項違規事項不等，其中涉16項違規的為棕櫚徑16號屋（見圖），該屋根據原圖則為4層和另設天台，但按本報今年1月和昨日拍攝的航拍相片所見卻有6個樓層，其中涉及拆除主人睡房樓層的部分結構牆和在非挖掘區加建搭建物，並向下加建兩層搭建物；記者昨日所見，最低一層窗框上已搭棚架，疑有工程正進行。另有兩間獨立屋有多達14項違規事項、5間屋有13項違規事項（見表）。

21間拆屋內結構牆

記者整理72間屋的清拆令，當中有32間牽涉僭建樓層，絕大部分屬在主人睡房樓層向下僭建，其中兩間屋更向下僭建兩層；另有21間拆除屋內部分結構牆；記者翻查圖則，部分獨立屋拆除結構牆並在結構牆後的非挖掘區加建搭建物，以構建更多空間。亦有獨立屋在多個樓層加建搭建物，以僭建兩層甚至3層高的搭建物，其中松柏徑60號屋，對比屋宇署的清拆令和本報航拍相片，發現該屋涉僭建兩棟分別3層的搭建物。

測量師學會前會長何鉅業分析稱，紅山半島部分臨海獨立屋內的設計，在山坡一帶的結構牆後會有非挖掘區，該範圍有填料；他指結構牆作用是承托整座樓宇結構及阻隔非挖掘區內的填料，但不少人會選擇拆除部分結構牆，並在非挖掘區內加建空間。以棕櫚徑16號屋為例，他分析該屋在主人睡房樓層拆除結構牆、在非挖掘區加建搭建物，並向下加建兩層，估計當中或挖掘得較深，憂慮會削弱擋土牆的地基支承力，甚至有局部沉降風險。

60號屋僭建3層高搭建物

何鉅業：較橫向搭建風險更高

至於松柏徑60號屋有僭建3層搭建物情况，何鉅業認為，另外僭建數層樓高的搭建物，比在平台向橫延伸搭建的風險更高；他分析指，由於沒有受《建築物條例》審批，無法證明搭建物屬安全，如向上延伸的搭建物結構不穩固，會出現裂痕和移位，一旦失修的話甚至會向左右兩邊移位，影響相鄰的獨立屋。

雨季將臨，但部分臨海獨立屋僭建物尚待清拆糾正，何鉅業認為這類獨立屋在陡峭的斜坡旁，並在非法改動和增設搭建物的情况下，有可能破壞原有的排水系統和擋土牆結構穩定性，亦會影響樹木的穩定性，建議政府趁雨季來臨前提高警覺，盡早檢視，例如留意去水道、排水系統和斜坡上泥土的鬆散和移位情况，增設臨時鞏固措施和移除風險。

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